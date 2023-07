﻿Halbzeitbilanz: Macht das Wetter dem Schützenfest in Hannover zu schaffen?

Hannover. Am Dienstag feiert das Schützenfest in Hannover auch stets sein inoffizielles Bergfest. Nach fünf von zehn Tagen ziehen die Schützinnen und Schützen sowie die Schaustellenden eine positive Bilanz vom 494. Schützenfest – trotz des Wetters. Zwar seien die Schauer am Sonnabend ärgerlich gewesen, aber insgesamt liefe es so gut wie erwartet, sagt Fred Hanstein vom Schaustellerverband Niedersachsen. „Ich hoffe mal, dass das Wetter so gut bleibt“, ergänzt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Schützenpräsident Paul-Eric Stolle zeigt sich zufrieden. Das diesjährige Fest werde von den Schützinnen und Schützen gut angenommen. Am Montag sei der Platz traditionell etwas weniger besucht gewesen, aber am Dienstag fülle er sich schon wieder ganz gut. Das Fest wird laut Stolle auch von der Bevölkerung gut besucht. „Die Auswahl der Fahrgeschäfte ist wirklich toll“, lobt er. Er gehe auch davon aus, dass auch die zweite Hälfte weiter gut laufen werde. „Ich freue mich auf die nächsten fünf Tage.“

Lesen Sie auch

160.000 Menschen beim Umzug

Bereits am Sonntag zog der Schützenausmarsch 160.000 Menschen an. Laut der Stadt Hannover waren 130 Gruppen und zehn Festwagen angemeldet. Insgesamt seien bei dem Zug auf der dreieinhalb Kilometer langen Strecke zum Festplatz rund 10.000 Mitwirkende dabei gewesen.

HAZ