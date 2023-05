Größeres Zelt und Gastro-Unterstützung durch das Team vom Rodizio Baumhaus in Langenhagen: Die Privatbrauerei Herrenhausen rückt beim diesjährigen Schützenfest in Hannover mit ihrem Alt-H zum Platzhirsch auf dem Festplatz auf. Ein Modell für die Zukunft über das Jahr 2023 hinaus?

Hannover. Das Herz des hannoverschen Schützenfestes vom 30. Juni bis 9. Juli schlägt in diesem Jahr an zwei Orten: Am Rundteil und im Festzelt der Privatbrauerei Herrenhausen. Bedingt durch das Fehlen eines Hauptfestzeltes haben sich sowohl die Madsack Mediengruppe (am Rundteil) als auch die Privatbrauerei bereit erklärt, die zentralen Schützenveranstaltungen wie Eröffnung, Schützenehrungen, Festessen und Handwerker-Abend bei sich stattfinden zu lassen. Insbesondere für die Privatbrauerei bedeutet dies: Sie rückt mit ihrem Festzelt Alt-H nun ins Zentrum der zehntägigen Veranstaltung.