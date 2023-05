Sport-und Eventausschuss

Vergangenheit: Ein Hauptfestzelt mit Fassbieranstich wie im vergangenen Jahr in der Bayern-Festhalle mit OB Belit Onay (von rechts), Schützenpräsident Paul-Eric Stolle und Gilde-Chef Karsten Uhlmann wird es in diesem Jahr auf jeden Fall nicht geben. Stadt und Schützen denken darüber nach, dauerhaft auf ein Zentralzelt zu verzichten.

Ist ein Hauptfestzelt zum Schützenfest Hannover auf Dauer Geschichte? Die Stadt kündigte am Montag im Sport-und Eventausschuss an, neue Wege gehen und dem „Trend zur Biergartenkultur“ bei der Veranstaltung folgen zu wollen. Die Stärkung des Rundteils soll das Fehlen eines Zentralzeltes ausgleichen, so die Idee.

