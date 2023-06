﻿Mehr als ein Dutzend Schläge – erst dann ist das Schützenfest eröffnet

Hannover. Im vergangenen Jahr war vieles anders bei der Eröffnung des Schützenfestes. Erstens fand der Fassbier-Anstich wie üblich im Festzelt statt. Weil es diesmal aber keines gibt, vollzogen die Schützen am Freitagabend den offiziellen Akt nun auf der Bühne am NP-Rondell in der Mitte des Festplatzes am Rundteil – unter freiem Himmel.

Zweitens: Nach einer ungeschickten Bewegung mit dem Glas in der Hand durch Gilde-Chef Karsten Uhlmann zerschlug OB Belit Onay (Grüne) im vergangenen Jahr selbiges zunächst mit dem Holzhammer, bevor er den Zapfhahn beim zweiten Versuch erfolgreich ins Holzfass trieb. Auch in diesem Jahr blieb es kompliziert: Mehr als ein Dutzend Schläge benötigte Hannovers Stadtoberhaupt, um das Fass soweit anzustechen, dass das Bierglas halbwegs gefüllt war und er um 20.28 Uhr verkünden konnte: „Das Bier schmeckt lecker, das Schützenfest ist eröffnet.“

Anstich ohne Regen und Temperaturen knapp unter 20 Grad

Vor dem NP-Rondell auf der Bühne hatten sich zu diesem geselligen Kurz-Akt einige Hundert Schaulustige eingefunden, orchestriert von den üblichen Rummelplatz-Geräuschen – ohne Regen und bei Temperaturen knapp unter 20 Grad. Der offiziellen Veranstaltung tat dieser aber keinen Abbruch, befand der Oberbürgermeister: „Das diesjährige Schützenfest wird mindestens genauso gut wie die vorherigen.“

