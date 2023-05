﻿Fünf Fakten: Was Sie über das größte Schützenfest der Welt in Hannover wissen müssen

Hannover. Das Schützenfest in Hannover ist weltberühmt und hat eine lange Tradition. Lesen Sie hier ein paar Dinge, die Sie wissen müssen:

Seit wann gibt es das Schützenfest in Hannover?

Die erste Ausgabe des größten Schützenfestes der Welt wurde 1529 von Herzog Erich I. ins Leben gerufen. Bei dem dazugehörigen Gelage im Brauergildehaus an der Osterstraße kamen Hammelbraten, Schafswürste und Süßmilchkäse auf den Tisch. Geschossen wurde zunächst mit Armbrüsten auf einen Holzpapageien.

1579 – mit dem Aufkommen von Feuerwaffen – wurden die Holzpapageien durch Scheiben ersetzt.

Mit Armbrust: So stellte sich der Künstler Ernst Jordan 1903 das Papageienschießen im 15. Jahrhundert vor. © Quelle: Historisches Museum Hannover

Hannovers erstes Schützenhaus wurde Mitte des 16. Jahrhunderts am Klagesmarkt errichtet. Dort kamen die Schützen für Jahrhunderte zum Fest zusammen. 1575 wurde die erste Schützenordnung erlassen, die den Betrieb auf dem Fest regelte.

Der Umzug zum heutigen Schützenplatz erfolgte 1824, als Hannovers Altstadt und die Calenberger Neustadt vereinigt wurden. Unter den Schützen der beiden Quartiere war ein Streit über den künftigen Standort entbrannt. Stadtdirektor Rudolf Wilhelm Rumann schuf Fakten und ließ die Scheibenanlage am Steintor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion abreißen. Das neue Schützenhaus am heutigen Schützenplatz errichtete Hofbaurat Laves. Es wurde 1827 eingeweiht und überdauerte bis in den Zweiten Weltkrieg, in dem es bei einem Bombenangriff im Jahr 1943 zerstört wurde.

Warum gilt es als das größte Schützenfest der Welt?

Der Titel bezieht sich auf das riesige Rahmenprogramm und auf den großen Schützenausmarsch, der traditionell am ersten Sonntag des Festes stattfindet. Die Schützinnen und Schützen ziehen dann auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt zum Festplatz. Der Festzug hat eine Länge von zehn Kilometern. Mehr als 12.000 Teilnehmende sind dabei, rund 5000 Schützinnen und Schützen sowie Musiktreibende nehmen teil. Über 50 Festwagen und rund 100 Kapellen und Spielmannszüge aus ganz Deutschland (und teils aus dem Ausland) vervollständigen das beeindruckende Bild, das jährlich 150.000 bis 200.000 Zuschauer anzieht. Bislang konnte kein Schützenfest auf der Welt diese Zahlen überbieten.

Gute Stimmung: Der Schützenausmarsch durch Hannovers Innenstadt im Jahr 1952. © Quelle: Historisches Museum Hannover / Hauschild-Archiv

Wo wird auf dem Schützenfest geschossen?

Der eigentliche Schießwettbewerb findet nicht auf dem Festplatz statt, sondern wird schon über mehrere Tage vorher auf der großen Schießsportanlage im Stadtteil Wülfel abgehalten. Das Schützenfest gilt als Abschluss dieses Wettbewerbs.

Welche Rolle spielen die Bruchmeister?

Bereits seit dem Jahre 1303 sind die „Magistris discipline“ (Ordnungsherren) in den Schriften der Stadt Hannover zu finden. Als städtische Beamte waren sie seit jeher für die Aufrechterhaltung der Ordnung bei Festlichkeiten verantwortlich. Seit dem 14. Jahrhundert ist genau festgeschrieben, welche Eigenschaften ein Hannoveraner erfüllen muss, um Bruchmeister zu werden: „Ledig, unbescholten, von gutem Leumund und Charakter“ muss er sein und außerdem einem der hannoverschen Schützenvereine angehören. Keiner der Bruchmeister darf über 35 Jahre alt sein. Seit 2022 steht dieses Amt allen Geschlechtern offen.

Schützen der Schützengesellschaft Vahrenwald trinken Lüttje Lage. Das Foto entstand 1979. © Quelle: Viola Hauschild

Warum trinkt man Lüttje Lage?

Kein Schützenfest ohne Lüttje Lage. Das Kultgetränk besteht aus Bier und Korn, die in separaten Gläsern gereicht werden. Die Kunst ist es, den Korn aus dem pyramidenförmigen Glas beim Trinken in das darunter liegende Glas mit Bier fließen zu lassen, während man dieses trinkt. Da dieser „Akt“ bei Ungeübten häufig daneben geht, liegen an einigen Ständen kleine Schürzen oder Lätzchen bereit. Der Ursprung der Lüttje Lage geht ins 16. Jahrhundert zurück.