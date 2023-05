﻿Bruchmeisteramt: Dieses Jahr sind gleich zwei Frauen dabei

Hannover. Stolz und lächelnd werden sie über den Schützenplatz spazieren, wenn Ende Juni Hannovers großes Volksfest startet, und natürlich werden sie dunkle Anzüge und Zylinder tragen. Hannovers neue Bruchmeister sind ernannt worden – zwei Frauen und zwei Männer bilden die Riege der neuen Traditionswächter. Das Schützenfest dauert vom 30. Juni bis 9. Juli.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass in diesem Jahr gleich zwei Frauen im Bruchmeisteramt über das Schützenfest schlendern und als sichtbare Repräsentantinnen des Schützenfests fungieren, ist kaum noch eine Überraschung. Mehrere Frauen sollen sich dem Vernehmen nach beworben haben. Die eigentliche Revolution fand aber im vergangenen Jahr statt. Damals war Vanessa Smorra Hannovers erste Bruchmeisterin – und der jungen Frau flogen alle Herzen zu.

Zwei Frauen und zwei Männer

Samantha Stanton, 22 Jahre alt, stammt aus der Bogensportabteilung des VfL Grasdorf und hält die Weiße Standarte hoch. Damit führt sie beim Schützenausmarsch den ersten Zug an. Der 23-jährige Ali Hasan gehört der Schützengesellschaft Linden von 1904 an und marschiert mit der Roten Standarte an der Spitze des zweiten Zuges. Jennifer Seegers ist 34 Jahre alt, kommt aus der Schützengesellschaft von 1834 Letter und hält die Gelbe Standarte hoch. Sie führt den dritten Zug an. Der 25-jährige Eike Christian Bader ist Mitglied der Schützengesellschaft Wilhelm Tell von 1952. Er trägt die Grüne Standarte und ist dem vierten Zug vorangestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Erste: Vanessa Smorra war vergangenes Jahr Hannovers erste weibliche Bruchmeisterin. © Quelle: Christian Behrens

Bruch mit der männlichen Tradition

Vor der ersten Berufung einer Frau in das Traditionsamt hatte es Streit darüber gegeben, ob Hannover nach mehr als 700 Jahren die Bruchmeisterwürde für alle Geschlechter öffnen sollte. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wagte Ende 2021 den Vorstoß, mit der Tradition zu brechen und bekam anfangs viel Gegenwind. Viele unter den ehemaligen Bruchmeistern schüttelten die Köpfe. Innerhalb von SPD und CDU gab es ebenfalls Unmut. Onay hätte vorher mit den Schützinnen und Schützen sprechen sollen, hieß es. Der OB bekam jedoch Unterstützung von Schützenpräsident Paul-Eric Stolle – und damit war die Sache im Grunde entschieden.

Lesen Sie auch

Inzwischen sind auch die letzten Bollwerke gegen die Neuerung gefallen. Das Collegium ehemaliger Bruchmeister hat kürzlich seine Satzung geändert, sodass auch Bruchmeisterinnen in den erlauchten Kreis aufgenommen werden können. Knapp 90 Prozent der versammelten ehemaligen Bruchmeister haben der Änderung zugestimmt, notwendig war eine Zweidrittelmehrheit.