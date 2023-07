﻿Riesige Disco im Alt-Hannovera-Zelt: Die Leinegarde aus Neustadt gewinnt die Goldene Fanfare 2023

Hannover. Menschen tanzen auf Tischen und klatschen in die Hände und grölen Lieder von „50 Jahre die Flippers“ über „Die Nacht von Freitag auf Montag“ bis „Cordula Grün“: Rund 1000 Menschen haben die Vergabe der Goldenen Fanfare der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) auf dem Schützenfest 2023 frenetisch gefeiert – mit regelmäßigen Polonaisen durchs Festzelt. In diesem Jahr buhlten mehr als 150 Musikerinnen und Musiker um den Spaß-Musikpreis. Die aktuelle Goldene Fanfane konnte sich die Leinegarde aus Neustadt am Rübenberge sichern.

Bei der siebten Ausgabe im Alt-Hannovera-Zelt hätte die Stimmung nicht ausgelassener sein können: „Dass die Leute schon direkt beim ersten Auftritt auf den Tischen stehen, ist schon besonders“, sagte Moderator Jan Egge Sedelis. Er machte aber auch klar: „Vor allem geht’s darum, dass ihr ganz viel Spaß habt und die Musikkultur in Niedersachsen feiert.“ Zudem sollte gezeigt werden, wie cool und modern Musikzüge sein können – und das gelang an diesem Abend definitiv. „Ich bin begeistert, was ihr hier auf die Beine stellt“, sagte Schützenpräsident Paul Eric-Stolle.

Goldene Fanfare erstmals mit Jurywertungen

2023 startete mit mehreren Neuerungen: „Wir spielen ein wenig ‚Let’s Dance‘“, erklärte HAZ-Moderator Sedelis. So bewertete zum ersten Mal eine Experten-Jury mit. Dabei waren zum Beispiel die Unesco-City-of-Music-Koordinatorin Alice Moser, die Leiterin des Musiklands Niedersachsen, Sina-Mareike Schulte, und Jürgen Wolf für die Schützen. Die Jury bewertete nicht nur Auftritt und Klangbild, sondern auch, ob die Gruppen die zehnminütigen Programmblöcke einhielten. Zudem waren Maria und Jens Teil des Teams, das seit der ersten Goldenen Fanfare dabei ist. Sie mussten heraushören, wie begeistert das Publikum nach jedem Zug war – und den Auftritt anschließend bewerten. Auch ein Novum. Denn: In den Vorjahren wurden Wertungskarten im Publikum verteilt, bis sich immer wieder Menschen beschwert hatten, dass diese dann doch nicht unparteiisch seien.

Und der Wettbewerb kehrte auch noch an seine alte Wirkungsstätte zurück: Denn die Feier niedersächsischer Musikkultur machte 2023 da weiter, wo seine Ursprünge liegen. Schon 2015 lief die Fanfare im Alt-Hanovera-Zelt. Nun freute sich Jörg Politze von der Privatbrauerei Herrenhausen, das Fest wieder präsentieren zu können. Das Fanfaren-Corps Laatzen – der Vorjahressieger – nahm nicht am Wettbewerb teil, aber gestaltete traditionell das Rahmenprogramm. Und das fiel bombastisch aus: mit fast 40 Spielleuten und einem eigenen Schlagzeug. Das begeisterte das Publikum noch einmal mehr.

Von „Mallorca, da bin ich daheim“ bis „Timber“

Anschließend traten die drei Züge gegeneinander an. Zuerst gab es ein langersehntes Wiedersehen mit der Leinegarde aus Neustadt. Das Trompeter-Showcorps hatte schon 2016 beim ersten Mitmachen den Titel geholt und für Begeisterung gesorgt– jetzt spielte es „Crazy in Love“ von Beyoncé und Jay-Z, dazu einen Remix von Wolfang Petry. Mit einem Ausmarsch mit „I love Rock’n’Roll“ verabschiedeten die Musikerinnen und Musiker sich– und bekamen für ihre Performance vier Mal neun Punkte von der Jury. In der zweiten Runde spielten sie Ballermann-Hits wie „Mallorca, da bin ich daheim“, „Malle ist nur einmal im Jahr“ oder „Jonny Depp“. Beim zweiten Durchgang sicherten sie sich so 38 weitere Punkte.

Mit einem Fahnentanz und einem riesigen Gong stellte sich dann der Drum & Music Corps Blue Bandits Hagenburg dem Spaßwettbewerb und spielte Lieder wie „Timber“ und „Happy“. Das musikalische Equipment der Band füllte einen Sechseinhalb-Tonner. Das Corps bekam ebenfalls 36 Punkte im ersten Durchlauf. Beim zweiten Auftritt erspielten die Musikerinnen und Musiker sich unter anderem mit „Shut up + Dance“ 34 Punkte.

Publikum rudert zu „Aloha Heja He“

Als dritter Zug trat der Fanfarenzug Meißendorf (Kreis Celle) auf, der bereits 2019 im Festzelt dabei war. Die Mitglieder zeigten dem Publikum ihre Interpretationen von „Let me entertain you“, „Anton aus Tirol“ und „Hände zum Himmel“. Das Publikum war so am Beben, dass es sofort eine Zugabe forderte. Mit tosendem Applaus und 37 Punkten wurde der Zug verabschiedet. Im zweiten Durchgang spielten er „Cordula Grün“ und brachte mit „Aloha Heja He“ das Publikum zum Rudern. Weitere 35 Punkte landeten auf dem Konto der Meißendorfer – Finaleinzug. Und dann gab es spontan noch eine Neuerung: Anders als vorgesehen zogen sogar alle drei Musikgruppen in die Schlussrunde ein.

Die glücklichen Sieger: Die Leinegarde aus Neustadt mit Jörg Politze, Chef vom Festzelt Herrenhäuser (rechts). © Quelle: Tobias Woelki

Dort konnte sich dann am Ende die Leinegarde aus Neustadt durchsetzen – der Pokal bleibt also in der Region Hannover. Die Mitglieder gewannen nicht nur die Goldene Fanfare, sondern auch eine Partyausstattung von Herrenhäuser. Und sie gaben sich bescheiden: „Uns ist es völlig egal, ob wir gewinnen oder verlieren, Hauptsache ihr hattet eine geile Party“, sagte ein Mitglied der Leinegarde. Meißendorf landete wiederum auf Platz zwei – und musste auch nicht leer ausgehen: Der Fanfarenzug kann sich über drei Kisten Bier freuen.

Goldene Fanfare der HAZ geht weiter

2024 soll es wieder eine Goldene Fanfare der HAZ geben – der Stimmung im Festzelt nach zu Urteilen zur Freude von allen Musikzügen und des Publikums.

