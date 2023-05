Sichern Sie sich Tribünenplätze für den Schützenausmarsch

Hannover. Im Doubliertritt, Marsch: Am Sonntag, 2. Juli, wird der längste Schützenausmarsch der Welt in Hannover erneut Tausende Menschen an der Wegstrecke begeistern. Denn längst nehmen nicht nur Schützenvereine an der Parade teil. Auf der etwa zehn Kilometer langen Strecke präsentieren sich zahlreiche Vereine und Verbände, von Karnevalsgruppen bis hin zu Sportvereinen. Firmen und Institutionen feiern mit. So ziehen etwa 10.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Festwagen und geschmückten Kutschen durch die Stadt.

Leserinnen und Leser können nun ganz nah dabei sein und die 5000 Musiker und Musikerinnen aus den Fanfarenchorps und Spielmannszügen erleben. Denn von nun an kann man sich die begehrten Tribünen-Tickets sichern. So kann man sich nun Plätze auf der Tribüne am Ballhofplatz und an der Bruchmeisterallee sichern. Von beiden Tribünen aus kann man den kompletten Schützenausmarsch erleben und hat eine gute Sicht auf die vielen geschmückten Festwagen.

Karten gibt es in den Ticketshops im Theater am Aegi oder an der Langen Laube 10. Karten kosten 24 Euro inklusive aller Gebühren. Karten sind aber auch unter tickets.haz.de und tickets.neuepresse.de zu haben. Der Schützenausmarsch beginnt offiziell um 10 Uhr.