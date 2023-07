﻿Schützenfest: TÜV hatte Mängel am „Commander“ schon im Mai festgestellt – Karussell lief dennoch weiter

Hannover. Sind Schützenfestbesucher möglicherweise tagelang mit einem Karussell gefahren, das technisch nicht einwandfrei funktionierte? Dieser Verdacht drängt sich beim „Commander“ auf, einem Fahrgeschäft, das auf dem Schützenfest fünf Tage in Betrieb war und dann vom TÜV stillgelegt wurde – in Absprache mit einer Bremer Behörde. Dort hat der Karussellbetreiber, die Familie Hanstein, ihren Sitz. Dieser bestreitet den Vorgang und betont, dass er den „Commander“ eigenmächtig gestoppt habe, weil ein Kugellager beschädigt war. Technische Mängel am Fahrgeschäft hatte der TÜV aber bereits im Mai festgestellt.

Mängel bei Routineuntersuchung festgestellt

Nach Angaben der Stadt Bremen hatte der TÜV Nord am 4. und am 13. Mai das Karussell umfassend überprüft – im Rahmen einer jährlichen Routineuntersuchung, die nötig ist, um die Betriebserlaubnis zu verlängern. Nach Informationen der Stadt Bremen hat beim „Commander“ nicht alles so funktioniert, wie es sollte, vor allem an den Gondeln. Der Prüfbericht des TÜV mit seinen Beanstandungen ging an eine Bremer Behörde, die Genehmigungsstelle für „Fliegende Bauten“. Diese Behörde muss am Ende entscheiden, ob ein Karussell weiter betrieben werden darf oder nicht. „Wenn bei einer Prüfung Mängel festgestellt werden, so wird durch die Prüfstelle eine angemessene Frist zur Behebung erhoben“, teilt die Genehmigungsstelle in Bremen mit. Bleibt die Reparatur aus, erlischt die Betriebserlaubnis („Ausführungsgenehmigung“) automatisch.

Lichterglanz: 900.000 Besucher haben sich in diesem Jahr auf dem Schützenfest vergnügt. © Quelle: Christian Behrens

Betreiber Hanstein wurde Zeit eingeräumt, um die Mängel am Karussell zu beheben. Passiert ist aber seit Mai offenbar wenig. Der „Commander“ wurde nach Hannover transportiert, aufgebaut und drehte auf dem Schützenfest seine Runden. Das Karussell besteht aus einer rotierenden Plattform, auf der Gondeln montiert sind, die sich während der Kreisbewegung überschlagen – eine beliebte und rasante Fahrt.

Fünf Tage dreht „Commander“ seine Runden, dann Stilllegung

Am Mittwoch, 7. Juli, – fünf Tage nach Beginn des Schützenfestes – zog die Genehmigungsstelle „Fliegende Bauten“ nach Rücksprache mit dem TÜV die Notbremse. Man habe „umgehend nach der Empfehlung des TÜV Nord die weitere Nutzung des Fahrgeschäfts untersagt, weil die Mängel an den Gondeln nicht fristgemäß beseitigt wurden“, teilt die Behörde mit. Erst wenn der Betreiber alle Schäden durch einen „zertifizierten Fachbetrieb“ repariert und der TÜV das überprüft habe, dürfe der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden.

Aber warum durfte der „Commander“ trotz nachgewiesener Mängel in Hannover an den Start gehen? Wer kontrolliert die Sicherheit der Karussells auf dem Schützenplatz? „Beim Schützenfest Hannover nehmen Stadt und TÜV die Abnahme gemeinsam vor, um eine höhere Fachlichkeit und somit Veranstaltungssicherheit zu gewährleisten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Eine solche „Gebrauchsabnahme“ sei aber weniger umfassend als die jährlichen Routineuntersuchungen des TÜV. Am Ende kamen Stadt und TÜV beim „Commander“ zu dem Schluss: Das Karussell darf in Betrieb gehen.

Sicherheit: Stadt und TÜV kontrollieren Karussells vor Inbetriebnahme gemeinsam. © Quelle: Christian Behrens

Betreiber: Karussell eigenmächtig gestoppt

Der Betreiber des „Commander“, Sascha Hanstein, erzählt eine andere Version gegenüber unserer Redaktion. Er habe sein Fahrgeschäft nicht auf Behördenanweisung stillgelegt, sondern eigenmächtig gestoppt. „Das Hauptkugellager war kaputt“, sagte er kürzlich. Beim Rotieren der Plattform habe es „sehr unangenehme Geräusche“ gegeben. Konfrontiert mit der Aussage der Bremer Genehmigungsstelle, sie habe den Stopp veranlasst, erwidert Hanstein: „Das stimmt so nicht.“ Und mit den Gondeln sei auch alles in Ordnung gewesen. Dann legt er schnell auf.

