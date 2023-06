﻿Neue Attraktionen: XXL-Kettenflieger und Überschlagspropeller auf dem hannoverschen Schützenfest

Hannover. „Around the World XL“, „Airborne“ und „Alpen Coaster“: Mit neun neuen Fahrattraktionen wie dem Kattenflieger, einem Überschlagspropeller und einer Looping-Achterbahn startet das Schützenfest Hannover am Freitag, 30. Juni, in seine 494. Auflage. „Wir freuen uns auf zehn tolle Tage“, sagte Sport-und Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf am Mittwoch, 28. Juni, bei der Vorstellung des Programms. Mit dem Zapfenstreich am Sonntag, 9. Juli, der mit einem Umzug vom Festplatz zur Marktkirche startet, wird das Schützenfest um 22 Uhr dann beendet.

Für die Tage dazwischen versprechen Schützen und Stadt viel Abwechslung, Spaß und Unterhaltung. Rund 200 Schausteller sind auf dem Platz, darunter 28 Fahr- und Belustigungsgeschäfte. Auch eine Schlittschuhbahn aus Kunststoff ist darunter, Hannover Concerts bietet auf einer Fläche von 18x8 Metern nahe dem Rundteil jedem die Möglichkeit, ein paar Runden zu drehen – Ausleihen von Schlittschuhen inklusive. Das Thema Sicherheit spielt auch in diesem Jahr eine große Rolle. An den Eingängen des umzäunten Festplatzes kontrolliert ein privater Sicherheitsdienst stichprobenartig die Inhalte von Taschen und Rucksäcken der Besucher. Und die Polizei ist mit einer Wache vor Ort, die ab Veranstaltungsbeginn jeden Tag besetzt ist. Zudem zeigen die Beamten mit Streifengängen optische Präsenz auf dem Platz.

Freut sich auf die neue Schlittschuhbahn auf dem hannoverschen Schützenfest: Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. © Quelle: Rainer Droese

Kein Festzelt auf dem hannoverschen Schützenfest – Schützenveranstaltungen finden im Alt-H statt

Los gehts’ am Freitag ab 18.30 Uhr mit der Verpflichtung der Bruchmeister im Neuen Rathaus, die Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vornimmt. In diesem Jahr führen das Ehrenamt aus: Samantha Stanton (VfL Grasdorf, 1. Zug), Al Hasan (SG Linden, 2. Zug) , Jennifer Seegers (SG Letter, 3. Zug) und Eike Christian Bader (SG Wilhelm Tell, 4. Zug). Den Fassbieranstich führt ebenfalls der Oberbürgermeister aus, diesmal aber nicht in einem Festzelt, sondern am Rundteil auf der NP-Bühne der Madsack Mediengruppe – am besten bei regenfreiem Abendwetter, denn der Anstich findet für Schaulustige unter freiem Himmel statt.

Denn auf ein traditionelles Schützenfestzelt müssen Besucher in diesem Jahr verzichten, Schützenveranstaltungen wie das Festessen des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine (VHS) und der Handwerkerabend finden dafür im Alt-H-Festzelt der Privatbrauerei Herrenhausen statt. Die hat für diese Großveranstaltungen einen externen Caterer engagiert – das Rodizio Baumhaus aus Langenhagen.

Festleiter übt Kritik an verschiedenen Parallelveranstaltungen

Bei den Preisen für die Lüttje Lage müssen Besucher in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen – um 50 Cent auf 2 Euro pro Lüttje Lage steigt der Preis. Immerhin: Zehn Lüttje Lage kosten weiterhin 15 Euro, und der Bierpreis wurde auch nicht angehoben. Das 0,33 Liter-Glas kostet 4 Euro, das 0,4-Liter-Format im Festzelt vom Brauhaus-Ernst-August 5 Euro, teilten Gastronomen und Brauereien mit. Begründet wird die Preisanhebung mit gestiegenen Produktionskosten.

Freude beim Fahren: Jim & Jaspers Wildwasser-Bahn ist zum ersten Mal beim Schützenfest Hannover dabei. © Quelle: Rainer Dröse

2022 waren rund 900.000 Besucher beim Schützenfest, diese Zahl wollen die Veranstalter überbieten. In diesem Zusammenhang übte Festleiter Bernd Rödel Kritik am Veranstaltungskalender in Hannover. „Wir haben viele Parallelveranstaltungen wie das Kleine Fest im Großen Garten.“ Unglücklich sei es außerdem, dass zeitgleich mit dem Festessen des Schützenverbandes die Region ihren Wirtschaftsempfang ausrichte – die Schützen haben deswegen eine Reihe Absagen zu verkraften.

