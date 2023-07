﻿Billiger wird’s nicht! So haben sich die Preise von Lüttje Lage und Bier beim Schützenfest entwickelt

Hannover. Nicht jeder liebt sie. Und erst recht nicht jeder kann sie trinken, ohne sich dabei zu besudeln. Aber sie gehört zum Schützenfest in Hannover wie 96, der Maschsee oder die Eilenriede. Die Rede ist, natürlich, von der Lüttjen Lage. Allerdings hat das alkoholreiche Mischgetränk seinen Preis: Die fünf Zentiliter Bier und der eine Zentiliter Korn kosten in diesem Jahr zusammen 2 Euro.

Nun sind Preiserhöhungen schon seit einer gefühlten Ewigkeit permanente Wegbegleiter der Menschen nicht nur in der Region Hannover. Ob Lebensmittel, Storm, Haushaltswaren oder Eintrittskarten – alles wird teurer, auch die Lüttje Lage. Ehe die 494. Auflage des Schützenfests am Sonntag, 9. Juli, endet, bietet sich da noch einmal eine kleine Zeitreise an.

Lüttje Lage beim Schützenfest Hannover – von 1 DM zu 2 Euro

Sommer 1996. Deutschland feiert seine Fußball-Europameister – und Hannover das 467. Schützenfest. Ein Bier (0,3 Liter) gibt’s für 3, richtig, D-Mark, im Zelt für 4 DM. Der Euro ist noch Zukunftsmusik, die Preise machen im Rückblick richtig Spaß. Eine Lüttje Lage kostet damals übrigens 1 DM. Gemäß Umrechnungskurs sind das etwa 0,51 Euro. Horrido!

Gegen den kleinen oder auch etwas größeren Hunger lässt sich natürlich ebenfalls leicht und günstig etwas tun, zum Beispiel mit einer Bratwurst für 4 DM oder einem Maiskolben für 4,50 DM. Die Krabbenpfanne gibt’s für 9 DM, das Kaminbrötchen mit Kasseler für 10 DM. Derart den Magen gefüllt, sind die ganz rasanten Fahrgeschäfte nicht zu empfehlen. Aber eine Runde in der „Grünen Hölle“ für 6 DM oder im „Magic Mountain“ für 7,50 DM sind vielleicht doch drin.

Wie geht das nun? Zwei Schützenfestgäste versuchen sich 1999 an der ein oder anderen Lüttjen Lage. © Quelle: Franz Fender

Zwei Jahre später, also 1998, sieht die Welt auf dem Schützenfest noch nicht viel anders aus. Während die Fußballer sich in Frankreich nicht gerade mit Ruhm bekleckern, tut manch einer oder eine das in Hannover aus Versehen mit einer Lüttje Lage, die weiterhin nur 1 DM kostet. Eine Portion Pommes frites gibt es für 2,50 DM, einen Liebesapfel für 2 DM – und mit einer Fahrt in der Loopingbahn für 8 DM lässt sich das alles durcheinanderwirbeln.

Der – rechnerisch nicht ganz korrekte – Jahrtausendwechsel ist geglückt, da ziehen die Preise leicht an. Nicht bei der Lüttje Lage, die kostet 2000 weiterhin 1 DM. Doch für das Bier im Zelt wechseln nun schon bis zu 4,50 DM den Besitzer oder die Besitzerin. Beim letzten Schützenfest, auf dem mit der D-Mark bezahlt wird, bleiben die Getränkepreise ansonsten stabil. Wer 2001 Hunger hat, kann sich für 7,50 DM eine „Kanzlerplatte“ (Currywurst mit Pommes) oder für 9,50 DM ein halbes Hähnchen gönnen. Vegane Alternativen waren noch kein Thema.

Mit dem Euro wird die Lüttje Lage in Hannover teurer

Und dann ist er da, der Euro. Schnell verteufelt als Teuro. Die Festwirte tun aber 2002 einiges, um dem Verdacht der automatischen Preiserhöhung entgegenzutreten. Die Bierpreise werden mal auf-, aber auch mal abgerundet. Allerdings: Der Klassiker ist teurer geworden – die Lüttje Lage kostet nun in den Partyzelten und an den meisten Ständen 0,60 Euro, was knapp 1,20 DM entspricht. „Schon mit der einen Mark sind wir nicht mehr hingekommen“, erklärt Michael Teschner von der Brauerei Herrenhausen damals.

In den folgenden Jahren bleiben die Preise relativ stabil. 2008 kostet ein Bier (0,3 Liter) schon mal 2,70 Euro oder eine Lüttje Lage bereits 70 Cent – aber das ist noch nicht das große Ärgernis. Das gibt es dann allerdings 2010, als die Lüttje Lage vereinzelt plötzlich 1 Euro kostet. „Wir haben über zehn Rote Karten verteilt. Lüttje Lage ist seit den Zwanzigerjahren das Getränk der kleinen Leute“, berichtet ein als Teufel verkleideter Schützenfestfan, der die Preise an den Ständen zuvor kritisch unter die Lupe genommen hat.

1 Euro für eine Lüttje Lage bleibt aber die absolute Ausnahme, auch 2015 ist sie häufig noch für 70 oder 80 Cent zu kriegen. Ein Jahr später sieht das dann jedoch anders aus, 2016 kostet das Kultgetränk nun in der Regel 1 Euro. Ein Bier (0,3 Liter) gibt es ebenso noch für 2,50 Euro wie eine Bratwurst.

Bei der letzten Auflage vor der Corona-Zwangspause – von der in jenem Sommer freilich noch niemand etwas ahnt – wird der Spaß auf dem Schützenplatz eine ganze Ecke kostspieliger. Beispielsweise kostet das Bier (0,3 Liter) 2019 im Alt Hannovera nun schon 3,50 statt 3 Euro, im Festzelt Marris ist der Preis stabil geblieben – das indes bei 3,30 Euro. Eine einzelne Lüttje Lage schlägt teilweise schon mit 1,50 Euro zu Buche.

Als die Menschen in der Region Hannover im vergangenen Jahr endlich wieder beim Schützenfest zusammenkommen und feiern dürfen, müssen sie abermals und deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ob beim Bier (0,3 Liter), der Bratwurst oder den Pommes – alles geht 2022 in Richtung 4 Euro. Die Lüttje Lage hat sich bei 1,50 Euro eingependelt, bekanntermaßen ist das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ein Glas Bier kostet mittlerweile 4 Euro.

