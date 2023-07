Malle ist nur einmal im Jahr. Und Schützenfest auch. Zusammen werden daraus vier Stunden Party am NP-Rondell.

Hannover. Viel Sonne war ja nicht am Schützenfest-Samstag, aber im Herzen strahlte sie umso greller. Mittendrin, am NP-Rondell, grob in der Nacht von Freitag auf Montag: eine Mallorca-Party ohne Flugscham und Sonnenbrand – aber den Kater, den gab es nach der kollektiven Ode an die durstunabhängige Flüssigkeitszufuhr am nächsten Tag eventuell schon. Ein Party-Protokoll in vier Akten.