﻿Stereoact holen Danceschlager nach Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rico Einenkel, die Open-Air-Saison ist in vollem Gange. Was ist besonders an dieser Zeit?

Einfach das schöne Wetter und die wundervollen Locations – wie die Waldbühne auf Rügen und die Waldbühne Berlin. Aber auch in schönen Städten auf Marktplätzen vor der Kulisse von alten, schönen Gebäuden zu spielen, dabei gut gelaunte Leute zu sehen, denen wir mit unseren Songs ein Lächeln und gute Laune schenken, ist wunderschön.

Was wissen Sie über unsere Stadt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich war bislang nur beruflich da, bin bei der Schlagernacht aufgetreten. Mal schauen, ob ich Gelegenheit bekomme, mehr kennenzulernen als nur die ZAG-Arena auf dem Expo-Gelände.

DJ ist gespannt auf Hannover

Neulich haben Sie ein lustiges Foto von sich bei Instagram gepostet: im T-Shirt mit aufgedrucktem Muskelpaket. „Normal kann jeder“ haben Sie kommentiert.

Das war wirklich witzig, ich bin oft darauf angesprochen worden. Ich selbst hatte so ein Shirt auch noch nie gesehen. Von Weitem sieht es sogar ziemlich echt aus (lacht).

Nimmt sich selbst gern auf die Schippe: Rico Einenkel mit seiner Frau Andrea, der Stereoact-Mann trägt ein Shirt mit aufgedrucktem Muskelpaket. © Quelle: Instagram/Rico Einenkel

Und unten drunter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Na ja, solche Monsterbauchmuskeln habe ich nicht. Aber sonst ist es ganz okay (lacht).

Sie haben 2022 zwei Schlageralben veröffentlicht – wie haben Sie das denn geschafft? Immerhin werden Sie ja auch aufgetreten sein.

Lesen Sie auch

Und das ging während Corona eben nicht so viel. In der Zeit habe ich ziemlich viel produziert. Demnach habe ich mir viele Songs aufgespart. Der Remix von „Ein bisschen Aroma“ von Roger Whittaker ist mittlerweile zwei Jahre alt, und ich habe das Lied erst jetzt veröffentlicht. Ich habe die Zwangspause genutzt, um kreativ zu sein und vorzuproduzieren.

Und schlecht war das Ergebnis ja nicht, beide haben sich in den Top 10 platziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtig (lacht). Das ist der Lohn für die ganze Arbeit und den Stress. Ich freue mich, dass die Leute das gut finden. Dieser Support tut gut, und ich gehe mit echt gutem Gefühl an die Musik heran.

Warum belächeln Leute Danceschlager häufig?

Was heißt belächeln? Es gibt die Schlager-Hardcore-Fans, die das Original lieben. Sie halten an dem fest, was sie aus ihrer Jugend kennen. Ich mag von einigen Songs auch lieber die Ursprungsversion, etwa von „Jenseits von Eden“. Aber junge Erwachsene kennen die Mucke eben gar nicht, und durch die Remixe lernen sie sie erst kennen. Und Hater gibt es überall, so ticken Menschen nun mal. Das, was sie nicht kennen, finden sie zunächst oft doof.

Erfolgsduett mit Schlagerstar Kerstin Ott

So wie Ihr Lied „Die immer lacht“ mit Sängerin Kerstin Ott.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als wir das Video veröffentlicht haben, waren die ersten 20 Kommentare alle scheiße. Da dachte ich schon, dass uns alle zu Tode haten und das nichts wird. Die nächsten 10.000 fanden es allerdings super. Konstruktive Kritik ist mir deutlich lieber.

Remixe sind neben eigenen Songs Ihr Steckenpferd, es gibt welche von Liedern von Wolfgang Petry, Helene Fischer, Andrea Berg, Roland Kaiser. Kommt Feedback der Originalkünstler?

Ja! Für die „#Schlager“-Alben fing alles mit einem Remix von Nino de Angelos „Jenseits von Eden“ an. Ich habe ihn bei Instagram verlinkt, mir gar nichts weiter dabei gedacht. Daraufhin hat er sich gemeldet und gemeint, wir müssten das veröffentlichen. Nach gutem Austausch haben wir das auch gemacht.

DJ-Duo arbeitet mit Schlagerstars zusammen

Gab es auch mal Künstlerinnen und Künstler, die auf gar keinen Fall wollten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gab’s auch (lacht). Allerdings haben sie ihre Meinung geändert.

Machen gemeinsame Sache: Rico Einenkel (links) und Sebastian Seidel von Stereoact haben mit Andrea Berg das Lied „Ich werde lächeln, wenn du gehst“ veröffentlicht. © Quelle: Screenshot Instagram/Stereoact

Wer denn zum Beispiel?

Vicky Leandros. Es ging um ihren Hit „Ich liebe das Leben“. Dann ist meine Version auf Platz eins geschossen, und dann fand sie es auch geil. Ich kann das ja nachvollziehen, wenn man 40 Jahre lang nur die eine Fassung kennt. Produktionstechnisch habe ich den Song ins Hier und Jetzt geholt, das ist der Clou. Die ganz jungen Leute kannten das Lied gar nicht, jetzt aber schon. Ich mag diese Symbiose aus Jung und Alt, so ist es generationsübergreifend super.

Wie feiern Sie eigentlich am liebsten?

Ich gehe sehr gerne auf Konzerte. Ich bin Fan der 80er-Jahre und war zuletzt bei Depeche Mode in Leipzig. Ansonsten fallen Sommerpartys bei mir eher flach, da ich zu der Jahreszeit immer selbst auftrete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sommerzeit bedeutet Durcharbeiten

Hängen Sie bei uns in Hannover doch einfach ein Stündchen dran.

Wenn die Zeit es zulässt, gerne! Allerdings stehen meist Doppelshows an. Ich weiß nicht, ob das hinhaut.

Zumindest hätten Sie für den Rummelplatz mit „Riesenrad“ sogar das richtige Lied parat.

Stimmt! Und es hat alles Wichtige in sich versammelt: Freiheit und Feiern.

Das Star-DJ-Duo Stereoact spielt am letzten Schützenfestabend, am Sonnabend, 8. Juli. Die Künstler treten um 21 Uhr im NP-Rondell im Herzen des Schützenplatzes auf.

HAZ