﻿Schützenfest in Anderten: Wer wird Volksschützenkönig oder Volksschützenkönigin?

Auch in diesem Jahr will die Schützengesellschaft Anderten den besten Volksschützen oder die beste Volksschützin küren. Darum sind alle Interessierten zum Volkskönigschießen eingeladen – und es gibt Preise zu gewinnen.

Anderten. Die Schützengesellschaft Anderten lädt auch in diesem Jahr zum beliebten Volkskönigsschießen auf den Anderter Schützenplatz ein. Am Samstag, 1. Juli, können alle Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren, die keinem Schützenverein angehören, zwischen 14 und 17.30 Uhr beim Wettschießen mitmachen. Das Schießgeld beträgt 5 Euro für 25 Schüsse, mehrfache Teilnahmen sind möglich. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält neben einer Zimmerscheibe ein Preisgeld und die Volkskönigskette als Leihgabe für ein Jahr. Wichtig: Wer gewinnt, muss beim Ausrufen der Könige am 1. Juli um 19 Uhr sowie bei der Proklamation am Freitag, 14. Juli, um 19 Uhr, anwesend sein. Der Volkskönig oder die Volkskönigen muss zudem am Hauptumzug am Sonntag, 16. Juli, teilnehmen.