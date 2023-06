Schlittschuhlaufen auf dem Schützenfest in Hannover

Hannover. Das Schützenfest Hannover zählt zu Hannovers größten Traditionsveranstaltungen. In seinen bisher 593 Ausgaben gab es eine solche Attraktion bislang aber noch nie: Zum allerersten Mal können die Besucher beim zehntägigen Spektakel Schlittschuh laufen! 210 Quadratmeter ist die Fläche groß und verspricht rutschigen Spaß. Und das komplett energieneutral. Statt gefrorenem Eis kommt eine PVC-Schicht zum Einsatz und ermöglicht Schlittschuhvergnügen in ganz neuen Dimensionen.

Die Neue Presse präsentiert auf dem NP-Rondell gemeinsam mit Ginger Sound dieses Vergnügen der besonderen Art. „Summer Skate“ heißt die Attraktion. Ein 30-minütiger Lauf für Erwachsene kostet 8 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Darin mit inbegriffen sind natürlich auch die Schlittschuhe. Eine Lauflernhilfe gibt es für 3 Euro.

Schlittschuhfläche verbraucht keine Energie

Organisiert hat die Eisfläche Nico Röger, Geschäftsführer von Ginger Sound. Er selbst hat bereits im Winter das Open-Air-Spektakel im Stadion geplant, auch in 2023 wird es wieder das Eishockey-Oberliga-Derby unter freiem Himmel im Dezember geben. Nun folgt zunächst das Abenteuer im Sommer. „Das ist erst einmal ungewohnt, doch dann fühlt es sich sehr schnell an wie richtiges Eislaufen“, sagt Röger. Nur eben bei Sonne und heißen Temperaturen. Energie verbraucht die Fläche nicht. Also keine aufwendige Kühlung, kein immer neues Abschleifen.

Die Lauffläche gibt auch dem NP-Rondell, das in diesem Jahr von der Neuen Presse und Ginger Sound bespielt wird, einen ganz neuen Erlebnischarakter. Neben den musikalischen Höhepunkten mit dem Mallorca-Abend am Samstag (1. Juli), dem Kindertag mit Markus Becker (5. Juli) und Stereoact (8. Juli) erwartet die Gäste nun ein weiterer Hingucker.

Neue Attraktion: Auf einer 210 Quadratmeter großen Fläche können Besucher des Schützenfestes Schlittschuh laufen. © Quelle: Irving Villegas

Auch der traditionelle Fassbieranstich am Freitag sowie auch der Handwerkertag und Siegerehrungen werden im Herzen des Schützenfestes stattfinden. „Wir glauben fest an diese Veranstaltung in Hannover für Hannover und die ganze Region“, sagt NP-Chefredakteur Carsten Bergmann. „Wir treten hier als Einheit auf und wollen gemeinsam mit allen Beteiligten ein großartiges Spektakel liefern.“

