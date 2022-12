﻿Schuhhaus Orlow in Hannover schließt – jetzt gibt es hier Birkenstock

Schuh-Orlow zählt zu einem der traditionsreichsten Geschäfte in Hannovers Innenstadt. Jetzt hat das Geschäft nach 103 Jahren für immer geschlossen. Doch auch in Zukunft wird es in den Räumlichkeiten an der Georgstraße Schuhe geben.

Hannover. Die letzten Schuhkartons sind weggeräumt, der Schlüssel für das Ladengeschäft an der Georgstraße bereits an den Nachmieter übergeben: Nach 103 Jahren und 252 Tagen ist das Schuhhaus Orlow Geschichte. „Der Schritt ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Stefan Orlow, der das Geschäft in dritter Generation geführt hat. „Aber ich habe keinen anderen Weg mehr gesehen.“

Die Corona-Pandemie habe dem traditionsreichen Schuhhaus ordentlich zugesetzt. Zwar seien staatliche Hilfen in Anspruch genommen worden, doch die hätten nicht gereicht. „Wir mussten persönliche finanzielle Mittel reinstecken, bis die Reserven zum Teil aufgebraucht waren“, so Orlow. Anfang des Jahres sei das Geschäft dann wieder ganz gut gelaufen. „Die Kunden hatten einen regelrechten Nachholbedarf“, so der Inhaber. Doch dann kam der Angriffskrieg in der Ukraine und mit ihm die hohen Energiekosten. Die Menschen sparen.

Schuhhaus Stock übernimmt Filiale von Schuh-Orlow

Von der Geschichte ihres Vormieters lässt sich Kerstin Stock nicht einschüchtern. Voller Vorfreude sortiert sie ihre Schuhe in der ehemaligen Orlow-Filiale. „Es ist ganz ungewohnt. Total komisch, auf einmal so viel Platz zu haben“, sagt die 59-Jährige. 36 Jahre lang hat sie mit ihrem Mann vor allem Birkenstock-Schuhe auf 50 Quadratmetern Fläche verkauft. Die Schuhkartons in der Filiale von Schuhhaus Stock an der Ecke Georgstraße/Kleine Packhofstraße stapelten sich bis unter die Decke. Jetzt können sich die Stocks auf 300 Quadratmetern austoben.

Nicht einmal eine Woche hat der Umzug in die Georgstraße 48 gedauert. Am Freitag hielt ein großer blauer Umzugswagen vor der Ladentür in der Kleinen Packhofstraße. Karton um Karton wurden verladen. Am Mittwoch werden die Stocks an neuer Stelle eröffnen. Auch hier soll das Hauptaugenmerk wieder auf Birkenstock liegen. Allerdings wird das Sortiment um Marken erweitert, die Kundinnen und Kunden bereits aus dem Schuhhaus Orlow kennen. Und auch beim Verkaufspersonal werden Orlow-Stammkunden auf vertraute Gesichter treffen – sie wurden von Schuhhaus Stock übernommen. „Als ich im April die Entscheidung über die Schließung den Mitarbeitern verkündet habe, war das schon schwierig. Die haben teilweise bei uns gelernt und sind seit 30 Jahren dabei“, so Stefan Orlow.

Leerstand in der Kleinen Packhofstraße

Nachmieter für die alte Schuhhaus Stock Filiale an der Georgstraße 16 gibt es bisher nicht. Und auch wenige Meter weiter, an der Ecke Kleine Packhofstraße/Heiligerstraße steht das Ladengeschäft nach dem Auszug von Dukes Burger weiter leer. „Das Stadtbild, die große leerstehende Karstadt-Immobilie, das trägt alles nicht gerade dazu bei, dass wir super Umsätze machen“, so Orlow. Aus seiner Sicht unternimmt die Politik zu wenig, um den Handel zu unterstützen. „Kunden mit Auto werden aus der Stadt gehalten, sind hier nicht gewollt.“ Es gebe zu wenig Parkplätze, die Anreise per Pkw sei unattraktiv. Sorgen, die für ihn jetzt erst einmal zur Vergangenheit gehören.

