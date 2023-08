Schulbeginn in Hannover: Experten mahnen zu Vorsicht im Straßenverkehr

Hannover. Etwa 82.000 Kinder werden am Sonnabend in Niedersachsen eingeschult. Allein in der Region Hannover werden etwa 10.000 Erstklässler von Montag an auf dem Weg zur Schule und im Straßenverkehr unterwegs sein. Das Land Niedersachsen appelliert gerade darum jetzt an Verkehrsteilnehmer große Rücksicht auf die Schüler und Schülerinnen zu nehmen – und lud nun zur Aktion „Kleine Füße – sicherer Schulweg“.

Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) besuchte dazu die Otfried-Preußler-Schule in Hannover und stellte gemeinsam mit ADAC, Landesverkehrswacht, Gemeinde-Unfallversicherungsverband und Landeselternrat Aktionen und Ideen vor, um für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren: Schulwegplaner, Elternbriefe, Kurzfilme, Besuche von pädagogischen Programmen wie „Aufgepasst mit ADACUS“ in Kindertagesstätten. Auch die berühmten „Gelben Füße“ auf den Gehwegen gibt es wieder – sie sollen den sichersten Schulweg anzeigen.

Zebra Matza und Polizistin Aleyna Cet erklären die gelben Füße, die besonders sichere Wege zu Schulen an Gehwegen anzeigen. © Quelle: Tobias Wölki

„Die Schulanfangsaktion setzt ein Zeichen für die Sicherheit von Kindern“, sagte Hamburg. „Autos wirken für Kinder größer, Radfahrer schneller. Bestimmte Situationen im Straßenverkehr können Angst machen und gefährlich sein.“ Darum gebe es viele präventive Aktionen.

„Wir appellieren an alle Eltern, gerade in diesen Zeiten ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu fahren“, sagte Nicolai Engel, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht. Die Ministerin warb gemeinsam mit Engel für die ehrenamtliche Arbeit der Verkehrshelfer, von denen in Niedersachsen etwa 4000 im Einsatz sind. „Ehrenamtliche sind während ihrer Tätigkeit sowie auf den Wegen hin und zurück versichert“, fügte Hartmut Manitzke vom Gemeinde-Unfallversicherungsverband hinzu.

Der Walking Bus bringt Kinder in Bewegung und sicher zur Schule

Die Ministerin stellte auch das neue Projekt Walking Bus vor. Dabei begleiten Eltern Gruppen von Grundschulkindern entlang einer festgelegten Route zu Fuß, damit sie sicher und an der frischen Luft zur Schule kommen. Für das Projekt des Niedersächsischen Turn-Bundes, der AOK und dem Turn-Klubb zu Hannover haben sich schon 28 Grundschulen angemeldet. „Der Walking Bus stärkt Gesundheit durch gemeinsame Bewegung“, sagt Sandra Kuwatsch aus dem AOK-Vorstand.

Das Fest zum Schulanfang wird 25 Jahre alt Das Schuljahr beginnt aufregend: Denn die HAZ lädt zum Schulstart zum großen Familienfest im Namen der Verkehrssicherheit ein. Gemeinsam mit starken Partnern wird am Sonntag, 20. August, im Maschpark neben dem Neuen Rathaus gefeiert. Dabei gibt es vielfältige Spielangebote samt Kletterbergen und Seilbahnen, Live-Musik von Egon und die Treckerfahrer, einer JoNaLu-Show und einer Modenschau von Feuerwehrkräften. Das Fest wurde 1998 initiiert, um für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Seitdem engagieren sich Partner wie die Verkehrswacht, Feuerwehr, Polizeidirektion, ADAC, GVH, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Hannoversche Volksbank, AOK und die Dekra vielfältig. Das Programm ist kostenlos und läuft von 11 bis 17 Uhr.

An den künftigen Präventionsmaßnahmen wie auch der HAZ-Aktion Sicherer Schulweg sind eine Vielzahl von Initiativen beteiligt. „Es ist gut, dass wir dabei zusammenarbeiten und gemeinsam dafür sorgen, dass alle sicher zur Schule kommen“, sagte Hamburg.

