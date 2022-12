﻿Notbetreuung trotz Glatteis: So lief der Schulstart am Montagmorgen

Wegen Glatteisgefahr fiel in der Region Hannover am Montag die Schule aus. Notbetreuung wird an den Grundschulen trotzdem angeboten. Wird diese auch in Anspruch genommen? Wir haben bei Schulen in Hannover nachgefragt.

Spielen in der Notbetreuung: In der Ottfried-Preußler-Schule spielen die beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen Beate Kallmeyer und Magdalena Troppenhagen (re.) mit den ungefähr 20 Schülern, die heute trotz des regionsweiten Unterrichtsausfalls gekommen sind.

Hannover. Eine Lehrerin ist mit Spikes unter den Stiefeln von Kirchrode durch den Wald zur Grundschule Tiefenriede in die Südstadt gelaufen: "Das ist der beste Weg", ist sie überzeugt. Andere Kolleginnen sind mit dem Bus gekommen. Um kurz vor 8 Uhr ist noch kein Kind an der Grundschule, doch dann kommen ein paar. "Wir sind total gerutscht, das war lustig", findet eine Drittklässlerin. Gerade Pflastersteine und Ausfahrten sind an diesem Morgen spiegelglatt.

Auf Spikes in die Schule: Eine Lehrerin an der Grundschule Tiefenriede hat sich „Schneeketten“ unter die Stiefel geschnallt. © Quelle: Tobias Wölki

Kein Verständnis bei den Arbeitgebern?

Schulleiter Andreas Kathmann sammelt die Kinder, die zur Notbetreuung gekommen sind, erstmal in der Eingangshalle. Ein Vater, der seine Tochter mit dem Rad gebracht hat, nimmt sie dann doch wieder mit nach Hause: „Ich arbeite im Homeoffice.“ Eine Mutter schiebt eine Karre, in der ein Kind im Kita-Alter im Regenzeug sitzt, ihre ältere Tochter bringt sie gerade in die Grundschule. Es sei schade, dass zwar wegen Glatteis die Schule ausfalle, aber die Arbeitgeber kein Verständnis für berufstätige Eltern hätten, sagt sie. Sie habe einen Job, bei der es auf persönliche Beziehungsarbeit ankomme, der lasse sich nicht aus dem Homeoffice erledigen. Deshalb müsse sie ihre Kinder eben in die Notbetreuung geben.

Kein Betrieb: Außer dem Schulleiter Andreas Kathmann sind am frühen Montagmorgen noch kaum Beschäftigte an der Grundschule Tiefenriede. © Quelle: Tobias Wölki

An der Otfried-Preußler-Grundschule sitzen gegen 8.30 Uhr rund 20 Kinder im Gruppenraum, spielen oder basteln mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also sind rund fünf Prozent der Schüler in die Notbetreuung gekommen. Berufstätige Eltern haben oft gar keine andere Wahl. "Ich bin freiberuflich", sagt eine Mutter, "ich kann nicht zu Hause bleiben."

Kein unterrichtsfrei, sondern Distanzlernen an der Otfried-Preußler-Schule

Ihre Lehrkräfte hat Schulleiterin Alexandra Vanin ins Distanzlernen geschickt, jeder Lehrer habe sich mit seiner Lerngruppe zu einer selbst bestimmten Zeit im virtuellen Klassenraum getroffen. Seit der Corona-Pandemie ist man im Online-Unterricht geübt. Einfach den Unterricht ausfallen lassen wollte Vanin nicht. „Wer weiß, wie oft wir solche Situationen noch haben, da ist es doch besser, einfach ins Distanzlernen zu gehen.“

Niclas und Luis ((beide acht Jahre alt) sind jedenfalls lieber hier in der Schule als zu Hause. „Hier kann man mit seinen Freunden spielen, zu Hause sitzt man allein und weiß nicht, was man machen soll“, sagt Niclas. Luis stimmt ihm zu, meint aber auch, dass er andererseits auch ganz gern zu Hause im Bett geblieben wäre. „Ich bin ganz schön müde, das Wochenende war anstrengend, ich habe zweimal bei Freunden übernachtet, und die haben mich ganz früh geweckt.“

Schulleiter bekommen SMS von der Stadt verspätet

Andreas Kathmann und Alexandra Vanin sagen, sie hätten sich gewünscht, dass sie als Schulleiter erst eine SMS vom Schulamt bekommen, bevor die Stadt die Glatteiswarnung und die Meldung über den Unterrichtsausfall auf ihrer Homepage veröffentlicht. Die übliche Meldungskette hat wohl nicht bei allen Schulleitungen funktioniert. So seien einige Eltern verunsichert gewesen und hätten dann nachgefragt, sagen Rektoren, aber dadurch dass die Meldung bereits gegen 19 Uhr am Sonntag gekommen sei, hätten die Schulen noch rechtzeitig reagieren und alle Familien informieren können. Nahezu überall hat die Nachricht über den Schulausfall offenbar rechtzeitig die Familien erreicht. So waren am Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze-Letter nur Lehrkräfte und Sozialpädagogen, aber keine Schüler anwesend.

Nur drei Kinder an der Grundschule Wettbergen

Bei Robert Kühn von der Grundschule Wettbergen gab es auch keinerlei Nachfragen von Eltern. An diesem Morgen seien nur drei Kinder gekommen. Den Unterrichtsausfall findet er vollkommen berechtigt: "Ich bin heute Morgen kaum aus der Haustür gekommen, so glatt war es."

„Nur wenige Eltern beschweren sich“

Auch an der Rosa-Parks-Grundschule in die List sind nur wenige Schüler in der Notbetreuung. Schulleiter Karsten Wandtke-Rumpf sagt: "Für die Eltern ist ein Schulausfall natürlich immer ungünstig, viele Eltern zeigen Verständnis, wenige Eltern beschweren sich." Lehrkräfte müssten den Spagat bewältigen, zwischen eigene Kinder zu Hause betreuen, Distanzlernen organisieren und unter Umständen in der Schule für die Notbetreuung anwesend sein zu müssen. Pädagogen könnten besseres Distanzlernen anbieten, wenn es keine Notbetreuung gebe, das wiederum sei aber schwierig für berufstätige Eltern.