﻿Rot-Grün fordert teilweisen Neubau der IGS Linden in Hannover

Der Streit um die Sanierung der maroden Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden geht in die nächste Runde. In der nächsten Woche ist das Thema erneut im Schulausschuss der Stadt. Und es gibt neue Vorschläge.

Hannover. Das Ringen um die Sanierung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden geht weiter. Nachdem die Stadt nach monatelanger Prüfung mitgeteilt hatte, dass ein Neubau am Standort oder auf Alternativflächen aus ihrer Sicht – trotz des Ratsbeschlusses – nicht umzusetzen sei, waren die Wogen hochgeschlagen, nicht nur in der Schulgemeinschaft bei Eltern, Schülern und Lehrkräften, sondern auch im Bildungsausschuss der Stadt. Der Schulvorstand hatte im Oktober Akteneinsicht in die Unterlagen der Stadt gefordert.

In der nächsten Woche beschäftigt sich das Gremium erneut mit der Frage, wie es mit Hannovers ältester Gesamtschule weitergeht. Rot-Grün will die Verwaltung beauftragen, die IGS Linden umfassend zu sanieren und gegebenenfalls auch einen teilweisen Neubau zu ermöglichen. Ziel sei ein barrierefreier und moderner Schulbau, der den heutigen Anforderungen an eine Integrierte Gesamtschule gerecht werde, heißt es.

Claudia Bax, die schulpolitische Sprecherin der SPD, sagte, die Debatte um die Schule werde mit viel Engagement geführt: „Wo viel Engagement ist, sind auch viele Emotionen.“ Viele Menschen aus dem Stadtteil würden sich einbringen, nun sei es wichtig, ein geordnetes Beteiligungsverfahren zu starten, in dem alle Varianten geprüft würden. Man wisse um den dringenden Sanierungsbedarf der Schule und wolle die Sache voranbringen. „Die IGS Linden erbringt eine integrative Hochleistung, sie bietet vier Abschlüsse an, ohne Ausgrenzung, es ist eine Schule, die sich der ganzen Spannbreite der Schüler in dieser Stadt annimmt.“