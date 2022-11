﻿„Soll das moderne Bildung sein?“ Das sagen HAZ-Leser zu den geplanten Kürzungen im Schulbiologiezentrum

Das Blaue Wunder will sich von der Abstiegsszene absetzen, überrascht die HSC-Reserve in Lehrte?

In Ramlingen haben sie eine große Chance verpasst, nun will sich die SG Blaues Wunder also daheim gegen den Mellendorfer TV von der Abstiegszone in der Bezirksliga absetzen. Der HSC Hannover II freist indes als krasser Außenseiter zum FC Lehrte.