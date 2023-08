﻿Schule: Die Versorgung für autistische Kinder in Hannover reicht nicht aus

Hannover. Das Autismus-Zentrum Hannover hat vor Kurzem den Schüler Jamal vor Ende des Schuljahres kurzfristig freigestellt, dessen Betreuung die spezialisierte Facheinrichtung nicht mehr gewährleisten konnte. Inzwischen befindet sich der Schüler, vorerst zeitlich befristet, wieder in der Schule. Im Interview mit Christine Schaaf und Rudolf Dickers vom Autismus-Zentrum geht es um Lücken in der Hilfe für autistische Kinder und die steigende Zahl der Diagnosen.

Nach den Daten des niedersächsischen Kultusministeriums gab es im Herbst 2013 landesweit rund 7160 Schülerinnen und Schüler mit Autismus, für dieses Schuljahr liegt die Prognose bei 10.100 Schülern. Gibt es dafür eine Erklärung?

Christine Schaaf: Die Diagnosemöglichkeiten haben sich verbessert und die Diagnosen erfolgen früher. Genetische Disposition und Umweltfaktoren spielen eine entscheidende Rolle. Zu den Ursachen für den Anstieg gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, aber er ist Fakt. Und es muss auf jeden Fall darauf reagiert werden.

Wie macht sich der Anstieg bei Ihnen bemerkbar?

Christine Schaaf: Unsere auf Autismus spezialisierte Tagesbildungsstätte mit 31 Schulplätzen gibt es seit fast 50 Jahren. Früher hatten wir zwei bis drei Kinder, in Hochzeiten zehn auf der Warteliste. Seit drei Jahren steigen die Anfragen rapide. Ich bekomme im Schnitt vier pro Woche, auf der Warteliste stehen über 100 Kinder. Für das gerade gestartete Schuljahr hatten wir einen freien Platz.

Hat mehrere Wochen zu Hause verbracht: Den zwölfjährigen Jamal hatte das Autismus-Zentrum Hannover freigestellt. Jetzt ist er, vorerst zeitlich befristet, wieder an der Schule. © Quelle: Katrin Kutter

Zur Einordnung: Auf welche autistischen Kinder sind Sie ausgerichtet?

Rudolf Dickers: Zu uns kommen Kinder mit einem hohen Bedarf an Hilfe. Die Schüler haben die Diagnose frühkindlicher Autismus, das geht meistens mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung einher. Unsere Tagesbildungsstätte ist als Schulersatz anerkannt und entspricht einer Förderschule für Geistige Entwicklung. Wir sind ein Baustein im Angebot.

Christine Schaaf: Wir haben hier mittelgradig bis schwer beeinträchtigte Kinder, die häufig nicht sprechen können und herausfordernde Verhaltensweisen zeigen. Wir sind keine klassische Schule. Was Schüler bei uns lernen können: Selbstständigkeit in allen Lebensbereichen, Kommunikation und soziale Teilhabe. Zum Team gehören Pädagogen, Therapeuten und eine Psychologin.

Liegt auf einem weitläufigen umzäunten Gelände in Bemerode: Das Autismus-Zentrum Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Die meisten Kinder mit Autismus gehen auf eine Förderschule oder integrativ auf eine allgemeinbildende Schule?

Rudolf Dickers: Ja. Kinder mit Autismus gehen oft noch in die Grundschule, danach wechseln sie häufig in eine Förderschule für Geistige Entwicklung. Am anderen Ende des Autismus-Spektrums gibt es Kinder und Jugendliche, Stichwort Asperger, die eher eine Regelschule besuchen.

Christine Schaaf: Als freier Träger dürfen wir nur eine bestimmte Anzahl von Kindern aufnehmen, anders als das öffentliche Schulsystem, das die Schulpflicht gewährleisten muss. Die zuständigen Förderschulen müssen die Kinder aufnehmen. Wir sehen aber, dass sie überlastet sind. Das staatliche Schulsystem bräuchte mehr Kapazitäten in diesen Förderschulen, und gleichzeitig auch für die Integration in den anderen Schulen.

Zu den Personen Christine Schaaf leitet die Tagesbildungsstätte im Autismus-Zentrum Hannover seit 2018. Die 46-Jährige arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit Menschen im Autismus-Spektrum. Die Diplompädagogin mit zusätzlichem Abschluss in Sozialmanagement hat sich bereits im Studium mit dem Thema Autismus beschäftigt. Bevor Schaaf die Schulleitung übernahm, leitete sie die Wohngruppe für Erwachsene mit Autismus der Gemeinnützigen Gesellschaft für integrative Behindertenarbeit (GiB). Rudolf Dickers ist seit 2020 pädagogische Leiter und stellvertretender Geschäftsführer im Autismus-Zentrum Hannover. Der Diplomsozialpädagoge arbeitete zuvor in verschiedenen Leitungspositionen in der Behindertenhilfe in Uelzen und Hannover. Der 47-Jährige ist Vater eines autistischen Kindes.

Ihre Einrichtung ist auf autistische Schüler mit besonderem Bedarf an Hilfe spezialisiert. Wann reicht auch das nicht?

Christine Schaaf: In unserer Tagesbildungsstätte haben wir für sechs bis sieben Kinder drei bis vier Fachkräfte in einer Gruppe. In gewissen Maßen müssen diese autistischen Schüler gruppenfähig sein. Sie kommen immer mal wieder in eine Krise. Das können wir auffangen, indem sich ein Mitarbeiter für eine begrenzte Zeit auf dieses Kind konzentriert. Wir kommen an Grenzen, wenn ein Kind über einen längeren Zeitraum sich selbst oder andere gefährdet.

Welche Alternativen gibt es für so ein Kind?

Christine Schaaf: Diese Kinder bräuchten einen anderen Rahmen, Kleinstgruppen und eine Eins-zu-eins-Betreuung bei längeren Krisen.

Rudolf Dickers: Aber es gibt keine spezialisierte Einrichtung in Niedersachsen und auch in ganz Norddeutschland nicht. Wir sind oft die letzte Chance für diese Kinder.

Christine Schaaf: Familien ziehen aus anderen Landkreisen und Bundesländern nach Hannover, weil sie hoffen, bei uns einen Platz zu bekommen.

Platzprobleme: Rudolf Dickers und Christine Schaaf würden das Autismus-Zentrum gerne um einen Neubau erweitern. © Quelle: Katrin Kutter

Eine steigende Zahl autistischer Kinder und eine Lücke in der Betreuung besonders herausfordernder Schüler: Was wäre notwendig?

Christine Schaaf: Die Versorgungssituation ist tatsächlich schwieriger geworden. Autistische Kinder, selbst im Kindergartenalter, sitzen oft ohne Hilfe zu Hause.

Rudolf Dickers: Es gibt eine komplette Unterversorgung in Niedersachsen und bundesweit. Es bräuchte dringend mehr Plätze und Angebote für diese Kinder mit Autismus.

Und was ist mit Kindern in längeren Krisen?

Rudolf Dickers: Ein Beschäftigter, der ausschließlich als Krisenassistenz bereitsteht, wäre gut. Das ist aber eine Kostenfrage. In Einzelfällen wollen die Behörden jetzt Schulassistenten finanzieren. Autistische Kinder brauchen aber vor allem Fachleute, die sie längerfristig begleiten und sich auf die besonderen Rahmenbedingungen einstellen. Bärbel Hilbig

