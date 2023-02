Reden Sie mit! Kultusministerin Julia Willie Hamburg kommt zum nächsten HAZ-Forum

Hannover. Wie findet man mehr Lehrkräfte in Niedersachsen? Wie weit ist die Digitalisierung an Schulen und im Unterricht? Und wie kann Inklusion an Schulen tatsächlich gelingen? Das sind nur drei Fragen, um die es beim nächsten HAZ-Forum am Montag, 13. Februar, gehen soll. An der Diskussionsrunde in der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule nimmt auch Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) teil. HAZ-Leser und Leserinnen können sich von jetzt an anmelden und Fragen an das Podium schicken.

Immer wieder Stundenausfälle – Unterrichtsversorgung auf Tiefstand

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen lag zum Stichtag am 8. September 2022 bei durchschnittlich 96,3 Prozent. Es ist der schlechteste Wert seit der Datenerhebung 2002. „Die Zahlen bestätigen einmal mehr den großen Handlungsbedarf“, sagt Hamburg. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nennt den Wert katastrophal. Es fehlten rund 10.000 Schulbeschäftigte im Land, sagt der GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer. „Nur wenn das Land endlich besser bezahlt, kann es verhindern, dass niedersächsische Schulbeschäftigte in andere Bundesländer abwandern“, sagt Störmer, der auch am HAZ-Forum teilnehmen wird.

Störmer geht sicher auch auf die Vorschläge der Kommission der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Lehrkräftemangel ein. Das Expertengremium hatte vorgeschlagen, kurzfristig Teilzeitmöglichkeiten für Lehrkräfte zu beschränken, die Klassen zu vergrößern und die Unterrichtsverpflichtung zu erhöhen – viele HAZ-Leser und Leserinnen reagierten in Leserbriefen mit Unverständnis.

Auch Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski nimmt am Forum teil

Zum Forum kommt auch die hannoversche Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Denn in vielen Schulen fehlt es nicht nur an Personal. So soll es auch um Fragen nach Ausstattung und Infrastruktur gehen. Als Schulleiter diskutiert Michael Bax von der IGS Mühlenberg mit. Für die Schülerschaft ist der Vorstandsvorsitzende des Landesschülerrat Niedersachsen, Malte Kern, vor Ort. Die Moderation übernehmen die HAZ-Redakteure Saskia Döhner und Heiko Randermann.

Die Diskussion am Montag, 13. Februar, läuft in der Aula der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule an der Helmstedter Straße 15 in Hannover-Döhren. Knapp 200 Gäste können live dabei sein. Fragen und Anmeldungen sind ab sofort möglich. Bitte nutzen Sie den Linkhttps://aktion.haz.de/umfrage/hazforumbildung dafür. Die Diskussion beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist natürlich kostenlos.