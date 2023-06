﻿„Absolut alarmierend“: Jedes sechste Vorschulkind in Hannover hat Sprachprobleme

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Marina in Lohnde

Wie lebt es sich als Hafenbesitzer am Mittellandkanal in Seelze, Herr Antefuhr?

Das ganze Jahr am Wasser: Frank Antefuhr, Besitzer der Seelzer Rasche-Werft, lebt und arbeitet an der Marina in Lohnde. Doch wer liegt dort mit seinem Boot, wer macht die Gastronomie – und wie wird man Hafenbesitzer? Ein Besuch am Mittellandkanal.