﻿Was macht der Unterrichtsausfall mit unseren Kindern, Herr Aufhammer?

Hannover. Eine Unterrichtsversorgung, die so schlecht ist wie seit 20 Jahren nicht, immer wieder neue Stundenausfälle, weil überlastete Lehrkräfte erkranken oder weil nach langer Corona-Pause endlich wieder Klassenfahrten, Ausflüge, Austauschprogramme, Schulturniere, Musikfreizeiten und Wettbewerbe stattfinden. Wir haben Frank Aufhammer (40), den Vorsitzenden des Verbandes der Niedersächsischen Schulpsychologen, gefragt, welche seelischen Auswirkungen der massive Unterrichtsausfall bei Schülerinnen und Schülern hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Aufhammer, auf dem Stundenplan stehen acht Stunden, tatsächlich hat das Kind aber nur eine – von einem geregelten Schulalltag kann derzeit in Niedersachsen kaum die Rede sein, überall fallen kurzfristig viele Stunden aus, weil Lehrkräfte fehlen. Was bewirkt das bei den Schülerinnen und Schülern?

Als nach den monatelangen Corona-Schließungen die Schulen wieder aufgemacht haben, hat die Freude darüber ein bisschen den Blick dafür verdeckt, wie schlecht die Unterrichtsversorgung eigentlich ist. Das fällt jetzt umso mehr auf. Wir leben in einer Welt voller Krisen – Pandemie, Ukraine-Krieg, Umweltkrise.Der Schultag, der auf einer gewissen Regelmäßigkeit basiert, gibt da Stabilität. Wenn das wegfällt, ist das für die Jugendlichen noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor.

Frank Aufhammer ist Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Schulpsychologen. © Quelle: privat

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was bedeutet denn Unterrichtsausfall noch?

Das sind verpasste Bildungschancen. Dabei geht es gar nicht unbedingt nur um den Lernstoff, den Schülerinnen und Schüler versäumen, sondern auch um das versäumte Feedback. Jugendliche bekommen von den Lehrkräften weniger Rückmeldung, wo sie eigentlich stehen, der Austausch mit den Gleichaltrigen, aber auch die Vorbereitung auf Prüfungen fallen aus. Das löst Unsicherheit aus und kann bei denjenigen, die besonders auf Feedback angewiesen sind, zu Ängstlichkeit führen. Die Tagesstruktur geht verloren, wenn viel Unterricht ausfällt. Für jüngere Kinder in der Grundschule ist Unterrichtsausfall sicher am gravierendsten, in der Oberstufe kann man das besser kompensieren. Je älter Kinder und Jugendliche sind, desto besser gelingt ein selbst gesteuertes Lernen, was nicht mehr so stark von der Beziehung zur Lehrkraft abhängt. Wir wissen aus der Pandemiezeit auch, dass es Schüler gibt, die sich eigenständig gut motivieren und strukturieren können und Lerninhalte selbst aneignen, wenn Schule ausfällt.

Zur Person Frank Aufhammer (40) ist seit 2021 Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Schulpsychologen. Seit 2016 arbeitet er als schulpsychologischer Dezernent in Osnabrück. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach Abschluss seines Psychologiestudiums war Aufhammer als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück bei den Fachbereichen Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung sowie der Pädagogischen Psychologie beschäftigt. Darüber hinaus hat er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie in Münster im Rahmen des therapeutischen Qualitätsmanagements gearbeitet. Er ist ausgebildeter Coach und Mediator.

Wenig Lust auf sechs Stunden Schule am Tag

Viele Eltern bemerken bei ihren Kindern eine zunehmende Unlust, zur Schule zu gehen. Sechs-Stunden-Tage, die früher eigentlich die Regel waren, schrecken manche Jugendliche jetzt regelrecht ab.

Wir haben schon nach Corona gemerkt, dass der Schulabsentismus zugenommen hat. Gerade Jugendliche, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihren Schulbesuch zu organisieren, sind dann oft noch unmotivierter und fragen sich, warum sie überhaupt zur Schule gehen sollen, wenn doch die Hälfte des Unterrichts ausfällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was motiviert an Schule? Die Begegnung mit Freunden oder doch eher das einzelne Fach? Eltern sollten mit ihren Kindern darüber reden. © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Was können Eltern tun?

Sie können mit ihren Kindern ins Gespräch kommen und sie fragen, was sie an der Schule motivier. Mal ist es der Beziehungsaspekt, das Treffen mit Gleichaltrigen, bei anderen geht es um Leistung oder das besondere Interesse an einem Fach. Wenn Eltern nicht zu Hause sind, weil sie beispielsweise arbeiten, dann können sie auch dafür sorgen, dass sich ihre Kinder mit Freunden verabreden und nach Freistunden gemeinsam wieder zur Schule gehen. Es geht darum, eine möglichst geordnete Tagesstruktur zu schaffen.

Wenn die Gewaltprävention an den Schulen ausfällt, wächst die Aggression bei den Jugendlichen. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Führen Unterrichtsausfall und der weniger geregelte Schulalltag bei Schülern zu mehr Aggressivität und Gewaltbereitschaft?

Die Ursachen von Aggression und Gewalt sind meist sehr komplex und sicherlich nicht reduzierbar auf einen unregelmäßigen Schulalltag. Schule ist aber als Ort von Beziehungen zwischen Menschen und all dem, was Beziehungen ausmacht, ein Raum, in dem der Umgang mit Konflikten und Auseinandersetzungen im und außerhalb des Unterrichts geübt und gelernt wird. Die Bedeutung von Schule als Ort der Gewaltprävention, insbesondere für Schüler, die stärker Gewalt zur Konfliktklärung mit Mitschülern und auch Lehrkräften einsetzen und die sich abgehängt fühlen, ist nicht zu unterschätzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Führt zu viel Unterrichtsausfall zwangsläufig zu mehr Schulverweigerern?

So einfach läuft die Kausalkette natürlich nicht. Aber auffällig ist schon, dass die Gruppe der Schüler, die schon unter den Lockdowns am meisten gelitten hat, jetzt noch weiter abgehängt wird. Die Schere geht also noch weiter auseinander, und wer in der Schule viele Misserfolge hat und nicht gut mit diesen umgehen kann, ist ohnehin nicht besonders motiviert zu kommen.

Nach der Corona-Zeit hat die Zahl der Schulverweigerer zugenommen in Niedersachsen. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Eine ganz neue Form der Schule nötig?

Ist es eigentlich richtig, dass wir aus Personalmangel zwar einerseits nicht mehr einen regelmäßigen Unterrichtsalltag gewährleisten können, andererseits aber am althergebrachten System der Lehrpläne und Leistungskontrollen festhalten?

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die wünschen sich eine Bewertung in Form einer Note, die dann abbildet, wo man im Vergleich zu anderen in einer Lerngruppe oder gemessen an einem bestimmten Standard steht. Und es gibt Lehrkräfte, die brauchen Rückmeldungen etwa aus schriftlichen Lernkontrollen, auf die sie ihre Bewertungen stützen können. Viele Jugendliche bemängeln aber auch, dass sich ihre persönlichen Lern- und vor allem Fähigkeits- und Kompetenzzuwächse in einer Note gar nicht abbilden. Für die bieten fächerübergreifende, langfristige Projekte mehr Lernmotivation. Damit könnte man Schüler übrigens auch in der Schule halten, wenn Unterricht ausfällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schule als Lebensraum: Es geht nicht nur darum, möglichst viel Lernstoff den Kindern einzutrichtern, sondern auch um Persönlichkeitsbildung. © Quelle: Felix Kästle/dpa

Wie?

Schule ist ein Ort der Begegnung. Aber wir denken immer noch viel zu fächerbezogen. Warum gibt es nicht mehr von Schülern selbst organisierte Angebote, an denen die Kinder teilnehmen können, wenn Unterricht ausfällt? Da braucht es kreative Lösungen und natürlich auch Zeit, diese gemeinsam mit den Schülern, dem schulischen Personal und auch den Eltern zu entwickeln. Das geht nicht ad hoc, wenn eine Stunde ausfällt. Diese Angebote können klasseninterne oder klassenübergreifende Projekte sein. Wer in einem Fach besonders gut ist, kann es seinen Mitschülern erklären, vielleicht geht das innerhalb einer Altersgruppe, von Peer zu Peer sogar noch besser. Die Schule sollte sich dabei in die Gemeinde hinein öffnen, mit anderen außerschulischen Lernorten kooperieren. Schule ist ein Lern- und Lebensraum.

Inwieweit helfen bei Unterrichtsausfall digitale Medien?

Die können hilfreich sein, aber nur wenn die digitalen Angebote auch attraktiv gestaltet sind und nicht so schlecht, dass sich die Jugendliche lieber Onlinespielen oder Social-Media-Kanälen zuwenden.

Digitalangebote für Schüler müssen attraktiv sein. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Belastung der Lehrkräfte muss sinken“

Brauchen wir eine Vier-Tage-Woche in den Schulen oder zumindest eine Unterrichtsgarantie von vier Stunden täglich?

Aus psychologischer Sicht gibt es keine Patentrezepte oder pauschale Antworten. Wir können viel versuchen, aber es wird immer Menschen geben, die sagen, das geht nicht. Wir müssen uns aber dringend von der Vorstellung verabschieden, dass das Lebensglück alleine davon abhängt, Kindern möglichst viel Lernstoff einzutrichtern. Es geht auch um Persönlichkeitsbildung. Wir müssen für die vorhandenen Lehrkräfte auf alle Fälle die Belastungen reduzieren, damit die nicht auch noch krank werden und ausfallen. Der psychischen Gesundheit von Lehrkräften und Schülern muss viel mehr Aufmerksamkeit zukommen.