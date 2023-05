﻿Rekord: In Hannover gibt es so viele Schüler wie noch nie

Hannover. So viele Schülerinnen und Schüler wie jetzt hat es in Hannover noch nie gegeben, und nahezu alle Schule platzen aus allen Nähten. Das spiegelt der kommunale Schulentwicklungsplan wider, der im jüngsten Schulausschuss der Stadt vorgestellt worden ist. Im laufenden Schuljahr werden 50.859 Schülerinnen und Schüler verzeichnet. Nachdem es bereits in den Vorjahren laufend Steigerungen gegeben hatte, ist dies ein neues Rekordhoch. Gegenüber dem Schuljahr 2021/2022 ist dies ein Plus von 3,9 Prozent. In den vergangenen neun Jahren ist die Gesamtzahl der Schüler um knapp 5000 gestiegen.

In jeder Klasse sitzt rein rechnerisch ein Kind aus der Ukraine

Fast 5000 Erstklässler: Der erste Jahrgang ist in Hannover dieses Mal besonders groß, die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt in die Schule. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Gründe für den jüngsten Zuwachs sind zum einen, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in die Schule kommen. Der diesjährige erste Jahrgang ist mit 4831 Kindern so groß wie keiner seit der Jahrtausendwende.

Zum anderen hat sich die Zahl der Flüchtlinge an den Schulen fast ausschließlich durch den Ukraine-Krieg verfünffacht. Nach Angaben der Stadt sind inzwischen rund 500 Kinder aus der Ukraine an den Grundschulen und 1000 an den weiterführenden Schulen. Rein statistisch sitzt damit in jeder Klasse ein Kind aus der Ukraine, tatsächlich jedoch sind an einigen Standorten viel mehr Geflüchtete als an anderen. Besonders die Gymnasien hätten ukrainische Kinder aufgenommen, heißt es. Es sei davon auszugehen, dass sie bis zu ihrem Schulabschluss hierblieben. Die Zahl der Grundschüler ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 5,6 Prozent, die der Gymnasiasten um 4,2 Prozent gestiegen.

Angebote für ukrainische Kinder: In der Sommerschule 2022 haben auch viele Geflüchtete gelernt, die Lehramtsstudentinnen Sonka (li. hinten) und Sophie (li. vorne) spielen mit Jana (rechts vorne) und Mariia (rechts hinten) Brettspiele. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehr Schüler auch an Privatschulen und Förderschulen

Auch an den freien Schulen steigt die Schülerzahl – derzeit besuchen 4613 Kinder Schulen in privater Trägerschaft, das ist ein Plus von 3,4 Prozent und entspricht den Zuwächsen an den öffentlichen Schulen im Stadtgebiet.

932 Schüler besuchen eine Förderschule in der Region Hannover, gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von 111 Schülern, besonders nachgefragt sind die Förderschulen für geistige Entwicklung.

Rechtsanspruch auf Ganztag kommt 2026 Die größte Herausforderung für Hannovers Schulplaner in den nächsten Jahren ist die Umsetzung des Ganztagsanspruchs, der ab 2026 zunächst für alle Erstklässler gilt und dann weiter aufwächst. Um dies sicherzustellen, müssen zum einen die Gebäude dafür ausgebaut werden. Und dann braucht man auch noch das nötige pädagogische Personal. 44 der 61 Grundschulen sind bereits Ganztagsschulen. Derzeit nutzen drei Viertel der Grundschüler das Ganztagsangebot. Ein Fünftel der Nachmittagsbetreuung wird über Horte abgedeckt, doch die werden nach und nach geschlossen und von Ganztagsschulen abgelöst. Derzeit decken die Ganztagsschulen 54 Prozent der Betreuung ab. Zudem gibt es auch noch Betreuungsangebote, die über einen sogenannten Feuerwehrtopf der Stadt finanziert werden. Nach Angaben von Stadtsprecher Felix Weiper werden über diesen Sondertopf 450 Betreuungsplätze sichergestellt. Eine Schule ohne Ganztagsangebot hat einen echten Wettbewerbsnachteil.

Grundschulen platzen aus allen Nähten

Für die Grundschulen rechnet die Stadt wegen des Aufwachsens der geburtenstarken Jahrgänge auch in Zukunft mit Zuwächsen. Zurzeit sind es rund 19.000 Kinder an den Grundschulen, die Marke von 20.000 werde vermutlich deutlich früher überschritten als bislang angenommen, hieß es im Schulausschuss. Die Grundschulplätze müssten eigentlich ausreichen, aber die Kapazitäten seien sehr ungleich verteilt. Jüngst sind die Grundschule Am Buchholzer Grün und die Grundschule Nackenberger Straße eröffnet worden. Bis Sommer 2025 sollen durch weitere Erweiterungen gut 830 zusätzliche Plätze entstehen, unter anderem an den Grundschulen Fuhsestraße, Kastanienhof und Mühlenberg.

Von den 61 Grundschulen sind inzwischen 72 Prozent Ganztagsgrundschulen, davon haben die meisten ein freiwilliges Nachmittagsangebot, nur vier Schulen haben ein teilgebundenes. Vor allem in der Nordstadt fehlen Betreuungsangebote für Grundschüler, auch für angehende Erstklässler.

Gymnasien bei Fünftklässlern beliebteste Schulform

An den weiterführenden Schulen werden laut Schulbericht kurz- und mittelfristig Plätze fehlen. Eine Ausnahme stellen die Realschulen dar. Während bei den Gymnasien es vor allem in den unteren Jahrgängen Bedarf gibt, fehlen an den anderen Schulformen in den Jahrgängen sieben bis neun Kapazitäten. Die Zahl der Oberschüler etwa liegt in Jahrgang neun doppelt so hoch wie die Zahl derer, die sich in der fünften Klasse für diese Schulform entscheiden.

Beliebteste Schulform bei den Neuanmeldungen bleibt ganz klar das Gymnasium. Im vergangenen Jahr haben sich erneut 52,4 Prozent der Eltern von Fünftklässler dafür entschieden. Bei den Integrierten Gesamtschulen wurden 35,8 Prozent der Fünftklässler angemeldet.

Herschelschule wird erst 2028 fertig

An dieser Stelle soll in Bemerode das 18. Gymnasium der Stadt entstehen, viel ist aber noch nicht passiert. Wann die Schule fertiggestellt wird, ist noch völlig unklar. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Durch die Verzögerung beim Bau des 18. Gymnasiums, das in Bemerode entstehen soll, kann es zu Engpässen kommen. Dem Bebauungsplan hat der Bezirksrat zwar zugestimmt, eine konkrete Planung steht aber noch aus. Die Herschelschule soll bis 2028/2029 endlich für G9 ausgebaut, dabei hat schon im Jahr 2021 der erste Jahrgang nach 13 Jahren wieder sein Abitur abgelegt.

Schulleiterin Ute Kamlah hatte im jüngsten Schulausschuss moniert, dass sich das Bauvorhaben verzögert habe, weil der Antrag zweimal in die Fraktion gezogen worden sei. Vertreterinnen von Grünen und SPD erklärten, es habe noch Nachfragen zu den Planungen gegeben, immerhin verschlinge der dreigeschossige Neubau Kosten von mehr als 68 Millionen Euro. Jetzt ist der Bau aber beschlossen worden, Ende des Jahres soll mit der Bauvorbereitung begonnen werden.

Auch neue IGS wird gebaut

An vielen weiterführenden Schulen sind zudem Erweiterungen geplant: Die IGS Vahrenheide/Sahlkamp soll in der ehemaligen Albrecht-Dürer-Förderschule in Bothfeld eine Außenstelle bekommen, die IGS Stöcken soll auf sechs Züge ausgebaut werden. In Kleefeld entsteht eine neue IGS bis 2027.

