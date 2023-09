Wegen der Corona-Krise eingebaute Lüftungsanlagen und allgemeine Kostensteigerung sind die Hauptgründe, warum der Umbau der mehr als 100 Jahre alten Grundschule Kastanienhof in Hannover-Limmer jetzt viel teurer wird. Die Entscheidung des Schulausschusses fiel trotzdem schnell und ohne lange Diskussionen.

Hannover. Die Erweiterung der Grundschule Kastanienhof in Limmer wird um 12 Millionen Euro teurer und soll am Ende insgesamt 30,1 Millionen Euro kosten. Der Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung der Budgeterhöhung geschlossen zugestimmt. Die Grundschule, die zurzeit von rund 190 Kindern in zehn Klassen besucht wird, soll zur Ganztagsschule ausgebaut werden und als vierzügiger Standort zur Verfügung stehen. Der um 1900 errichtete Altbau steht unter Denkmalschutz. Erst im Zuge der Sanierung sei erkennbar geworden, in welch schlechtem Zustand das Gebäude teils gewesen sei, hieß es. Das habe Dachflächen, aber auch Ziegelfassaden betroffen.