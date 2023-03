﻿Wird aus der Pestalozzischule in Hannover-Anderten bald eine IGS?

Der Neubau des Schulzentrums Anderten ist im Schulausschuss der Stadt Hannover beschlossen worden. Allerdings will Rot-Grün den Neubau so planen, dass aus der Oberschule auch eine Integrierte Gesamtschule werden könnte. Kommt so das Zweisäulensystem durch die Hintertür?

Hannover. Das mehr als 60 Jahre alte Schulzentrum Anderten, indem eine Grundschule und die Pestalozzischule untergebracht sind, soll abgerissen und für rund 17 Millionen Euro durch einen Neubau ersetzt werden. In diesem sollen dann in der Oberschule künftig nicht mehr zwei, sondern drei Klassen pro Jahrgang unterrichtet werden. Zurzeit wird die Schule von gut 400 Schülerinnen und Schülern besucht. Baubeginn wird vermutlich erst im Herbst 2024 sein, die Fertigstellung scheint vor 2027 nicht realistisch.

Kommt das Zweisäulensystem durch die Hintertür?

Der Schulausschuss der Stadt hat am Mittwoch dem Neubau zugestimmt, allerdings – auf Antrag von Rot-Grün – mit dem Zusatz, dass die Oberschule so gestaltet wird, dass sie sich auf Wunsch auch in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) umwandeln kann. Die Umwandlung von Oberschulen und Realschulen in Integrierte Gesamtschulen ist für SPD und Grüne ein erklärtes Ziel. Langfristig strebt man ein Zweisäulensystem aus Gesamtschulen und Gymnasien an, heißt es. Allerding sollen sich die Schulen nur freiwillig umwandeln, einen Zwang werde es nicht geben.

Bei der FDP, bis zu jüngsten Kommunalwahl selbst noch Bündnispartner von Rot-Grün, kommt der Neubau mit Umwandlungsoption nicht gut an. Zum einen verzögere dies den Neubau um zwei Jahre, sagt Schulexperte Andreas Bingemer. Und das Schulgebäude habe erheblichen Sanierungsbedarf und platze aus allen Nähten: „Allein das Lehrerzimmer ist nur 65 Quadratmeter groß und muss von 35 Lehrkräften genutzt werden.“ Zum anderen könne es nicht sein, dass so das Zweisäulensystem durch die Hintertür eingeführt werde. Zuletzt habe es noch geheißen, man wolle keine ideologische Schulstrukturdebatte.

Neubau entsteht in mehreren Bauabschnitten

Die Pestalozzischule ist eine von drei Oberschulen in der Stadt. Der Neubau soll in mehreren Bauabschnitten entstehen, um den teuren Umzug in ein Interimsgebäude zu vermeiden. Neubau von Schulzentrum und Sporthalle war ursprünglich schon 2021 beschlossen worden. Da die Bauplaner der Stadt zurzeit mit der Entwicklung von Flüchtlingsunterkünften beschäftigt seien, verzögere sich der Schulneubau ohnehin um mindestens ein halbes Jahr, heißt es in der Vorlage der Stadt.

Die Grünen dringen darauf, dass aus Umweltschutzgründen Schulen, die erweitert werden sollen, in die Höhe wachsen. So werde weniger Fläche versiegelt, sagt Schulexpertin Eva Vögtle, und es bleibe mehr Platz für Schulhöfe und Sportflächen.