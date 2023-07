﻿Trotz Corona und Lehrermangel: Es war ein fast normales Schuljahr

Hannover. Ein erstes Schuljahr in Normalität – Martin Preisigke, Sprecher der Grundschulleitungen Hannover und Schulleiter der Grundschule Beuthener Straße, blickt zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Preisigke, das erste Schuljahr ohne Corona-Regeln und Schulschließungen geht zu Ende – ist damit auch ein Zurück zur Normalität möglich gewesen?

Ich finde ja! Wir haben ein fast normales Schuljahr erlebt. Wir hatten wieder ein lebhaftes Schulleben, in dem es richtig viele Highlights gab.

Ohne Abstand: Lehrerin Elke Bischoff unterrichtet im Lernkreis mit Schülern und Schülerinnen in der Grundschule Beuthener Straße. © Quelle: Ilona Hottmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was waren denn die Besonderheiten in diesem Jahr?

Gerade die außerschulischen Aktivitäten machen ein Schuljahr aus. Es gab Klassenfahrten und Ausflugstage, wir haben wieder das Kinderkulturabo nutzen können, haben Projektwochen gehabt, wir haben die Adventszeit mit schönen Feiern genossen, im Sommer gab es den Schwimmunterricht, es gab Turniere, in denen die Kinder ihre Kräfte messen konnten – auch körperlich, also ohne Abstand; und wir hatten einen Zumba-Tag, an dem wir zur Musik getanzt haben.

Warum ist das so wichtig?

Das außerschulische Lernen ist besonders nachhaltig. An was erinnere ich mich später, wenn ich an meine Grundschulzeit zurückdenke? Bestimmt nicht an das Arbeitsblatt zur Feuerwehr, sondern an den Besuch bei der Feuerwehr und wie ich vielleicht mit der Drehleiter hochgefahren bin. Dieses Jahr hatten wir das Hühnermobil in der Schule. Die Kinder mussten die Tiere füttern, Eier einsammeln, einkaufen, Verantwortung für die Tiere übernehmen. Das hat allen so gut gefallen, dass das Schülerparlament jetzt den Wunsch geäußert hat, für die Schule eigene Hühner anzuschaffen.

Konnte man Corona also ganz vergessen?

Ganz vergessen vielleicht nicht. Ich erinnere mich besonders an die Winterzeit, in der viele noch einmal erkrankt sind. Aber nicht nur mit Corona, sondern man hatte den Eindruck, dass einfach viele Krankheiten nachgeholt wurden, die in den letzten Jahren durch Abstand und Maske nicht auftraten. Ich erinnere mich an vollgeschriebene Vertretungspläne und aufgeteilte Klassen. Da haben alle Großartiges geleistet, inklusive der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ebenfalls eingesprungen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alle haben Großartiges geleistet“: Gebannt lauschen die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Beuthener Straße dem Unterricht. © Quelle: Ilona Hottmann

Es gab Befürchtungen, dass durch Corona die Kinder zu viel Lernstoff verpasst beziehungsweise die Voraussetzungen nicht erlernt haben.

Der erste Jahrgang hatte da besondere Schwierigkeiten: Die Kinder kamen mit weniger Handwerkszeug in die Schule. Allein still zu sitzen oder einen Stift richtig zu halten, war teilweise eine Herausforderung. Auch das Lesen- und Schreibenlernen fällt vielen schwerer, da brauchen wir mehr Zeit.

In diesem Jahr wurde in den Medien viel von Mobbing und Gewalt an höheren Schulen berichtet. Hatten Sie einen Fokus auf soziale Kompetenzen?

All unsere Klassen haben dieses Jahr an einem Respekttraining teilgenommen, um das soziale Miteinander zu lernen. Das hat super geklappt. Ich wünsche mir sehr, dass dafür künftig auch Gelder bereitstehen. Bei uns hat besonders der dritte Jahrgang im Umgang Probleme. Diese Kinder haben ihre ersten Schuljahre unter Corona-Maßnahmen erlebt, wie sollten sie, wenn sie in Kleingruppen mit 1,5 Meter Abstand und Maske denn einen sozialen Umgang miteinander lernen?

Und Ihr vierter Jahrgang, können Sie ihn mit guten Gewissen jetzt an die weiterführenden Schulen entlassen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, das Kollegium hat viel geleistet, es ist sehr umsichtig, weitsichtig und differenziert mit den Kindern umgegangen, sodass unsere Schüler und Schülerinnen gut vorbereitet sind. Aber es liegen hinter uns schwere Jahre, ich hätte mir für diese Kinder mehr Zeit bei uns gewünscht.

Kinder lernen sozialen Umgang miteinander: Respekttrainer Abou Chan spielt mit einem Schüler an der Grundschule Beuthener Straße eine Mobbingsituation nach. © Quelle: Katrin Kutter

Gibt es etwas, was Sie aus der Corona-Zeit gerne mitnehmen würden?

Ich wünsche mir weniger schriftliche Arbeiten und mehr Freiheiten in der Wahl, wie Kinder Leistungen erbringen können. In der Corona-Zeit haben wir mit Erfolg viele alternative Formate ausprobieren können – das hat sehr motiviert. Es sollten die Lehrerinnen und Lehrer mehr Freiheit haben zu entscheiden, wie und in welcher Form sie Leistung erfragen – sie kennen die Kinder genau und haben die Expertise.

Ist aus der Corona-Zeit auch etwas geblieben?

Als wir vergangenes Jahr die Einschulung gefeiert haben, sind wir bei zwei Feierstunden mit jeweils zwei Klassen geblieben. Das ist für alle etwas gemütlicher, als mit dem ganzen Jahrgang zu feiern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glauben Sie, es kehrt jetzt wieder mehr Ruhe ein?

Nicht ganz. Wir haben die Corona-Krise zwar gemeistert, aber ich habe Sorge, dass wir gerade in die nächste Krise rutschen: Der Lehrermangel beschäftigt uns sehr. Im Augenblick bin ich wirklich froh, dass noch jede Klasse tatsächlich einen Klassenlehrer oder -lehrerin hat.

Lesen Sie auch

Was wünschen Sie Ihren Kindern für die Ferien?

Sie sollen sich erholen, die Schule Schule sein lassen, sich mit Freunden treffen, draußen spielen und Zeit mit der Familie verbringen. Und den künftigen Fünftklässlern wünsche ich einen richtig guten Start an ihren neuen Schulen.

HAZ