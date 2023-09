﻿Worauf müssen Eltern beim Ranzenkauf achten, Herr Dr. Hauptmann?

Hannover. Eltern wollen für ihr Kind einen rückenschonenden Ranzen. Worauf müssen sie achten – sowohl beim Kauf als auch später beim Gebrauch? Wir haben den Orthopäden Dr. Ralf Hauptmann gefragt, der an der Podbielskistraße in der List die Gemeinschaftspraxis Ortholist betreibt.

Herr Dr. Hauptmann, was müssen Eltern besonders beachten, wenn sie für ihr Kind einen Schulranzen kaufen?

Generell gilt: Je leichter, desto besser. Eltern sollten also leichte Modelle wählen. Für Grundschulkinder sind klassische Schulranzen besser als Rucksäcke. Wichtig sind breite Schulterriemen und eine gute Passform, Ranzen sollten auch höhenverstellbar sein.

Augen auf beim Ranzenkauf: Eltern, die ihren Kindern ein passendes Modell kaufen wollen, müssen eines beachten. © Quelle: Patrick Seeger/dpa

Reicht ein Ranzen für die ganze Grundschulzeit?

Nicht unbedingt, Kinder wachsen, und was in der 1. Klasse für einen kleinen Sechsjährigen richtig war, passt für einen hochgewachsenen Viertklässler nicht mehr. Dann muss ein neues Modell gekauft werden.

Und was ist beim Gebrauch wichtig?

Kann schwer werden: Manche Kinder haben in ihrem Rucksack Schulbücher, die sie an dem Tag gar nicht unbedingt brauchen. Darauf sollten Eltern ein Auge haben. © Quelle: Claudia Irle-Utsch/dpa

Der Ranzen muss richtig sitzen, auf keinen Fall darf er zu tief nach hinten hängen, sondern sollte in der Höhe der Brustwirbelsäule sitzen und nicht im Lendenwirbelbereich. Es gibt Kinder, bei denen der Ranzen so weit nach hinten hängt, dass man das Gefühl hat, sie kippen nach hinten über, das ist gar nicht gut. Schulranzen sollten so getragen werden, wie man auch Rucksäcke beim Bergwandern trägt.

Wie schwer sollte ein Ranzen maximal sein?

Eine Faustregel sagt, ein Ranzen sollte maximal 10 Prozent des Körpergewichts wiegen. Grundschüler sollten keinen Ranzen haben, der mehr als 5 Kilogramm wiegt, bei der weiterführenden Schule können es auch schon mal bis zu neun Kilogramm sein. Eltern sollten darauf achten, dass die Kinder wirklich nur die Bücher mitnehmen, die für den jeweiligen Schultag benötigt werden. Viele Sachen können ja auch in der Schule gelassen werden.

Können zu schwere Ranzen körperliche Folgeschäden hervorrufen?

Es kann zu muskulären Schäden wie Verspannungen kommen, dauerhafte strukturelle Probleme wie etwa eine Verformung der Wirbelsäule treten aber so gut wie nie auf.

