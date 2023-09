Schulsport

Alle am Ball: Marco Lutz vom Landessportbund (v.l.), Hajo Rosenbrock (TKH), Schulleiter Karsten Heilmann, SPD-Bundestagsabgeordneter Adis Ahmetovic, früher selbst Grundschüler an der Fridtjof-Nansen-Schule, und Henning Harnisch, Vizepräsident von Alba Berlin feiern den Start der Kooperation „Sport vernetzt“.

Das Geld der Eltern bestimmt nicht nur über den Bildungserfolg der Kinder, sondern auch darüber, ob Kinder in Sportvereinen landen oder nicht. Der Berliner Basketballverein Alba Berlin will das ändern ud bringt dafür Kitas, Grundschulen und Vereine zusammen, jetzt auch an der Fridtjof-Nansen-Schule in Hannover-Vahrenheide.

