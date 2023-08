﻿Wo sind die Lehrkräfte für das Pflichtfach Informatik in Niedersachsen?

Hannover. Im neuen Schuljahr müssen erstmals alle Zehntklässler und Zehntklässlerinnen in Niedersachsen Informatik lernen, ab Sommer 2024 wird es dann auch für den 9. Jahrgang zum Pflichtfach. Informatikunterricht gibt es an den Schulen schon lange, sogar im Abitur, bislang aber nur als freiwilliges Angebot. Schon 2015 bei der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren sollte Informatik Pflichtfach werden. Das scheiterte seinerzeit aber am Lehrkräftemangel. Auch jetzt sieht die Lage nicht viel besser aus.

Noch 300 Lehrerstellen unbesetzt Anderthalb Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs sind rund 300 Lehrerstellen unbesetzt. Das hatte das Kultusministerium dem NDR mitgeteilt. Dem Bericht zufolge sind insgesamt 1748 Stellen an den Schulen zu besetzen, davon seien derzeit erst 1414 an Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Ende Juni hatte das Land für das neue Schuljahr noch rund 500 Pädagogen gesucht. Das Einstellungsverfahren läuft noch. Auch zum Beginn des zweiten Halbjahres am 1. Februar waren zunächst von mehr als 1300 ausgeschriebenen Stellen knapp 300 unbesetzt geblieben.

Start mit fachfremden Lehrkräften

Die Lehrkräfte, die jetzt schon an den Schulen Informatik unterrichten, sind in der Regel Quereinsteiger aus der Wissenschaft oder Naturwissenschaftler, die sich weitergebildet haben. Das Kultusministerium verweist angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels auf die zahlreichen Initiativen des Landes zur Lehrergewinnung, dazu gehört auch die erleichterte Anerkennung von Abschlüssen, die im Ausland erworben worden sind. Zudem werde der Pflichtunterricht schrittweise eingeführt, Jahrgang pro Jahrgang. Es werde in einer Übergangsphase auch Informatikunterricht geben, der von Lehrkräften fachfremd erteilt werde, sagt Sprecher Felix Thiel.

Seit 2019 bietet das niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung zweijährige Weiterbildungen an. Bislang haben nach Ministeriumsangaben 225 Lehrkräfte eine solche Ausbildung begonnen, 150 haben diese weitestgehend abgeschlossen. Insider monieren allerdings, dass diese Weiterbildung nicht mit einer Lehrbefähigung ende, man sei dann Lehrkraft mit Informatikerfahrung, aber kein ausgebildeter Fachlehrer.

92 Plätze für Master-Studenten landesweit

Lehramtsstudiengänge für Informatik gibt es in Niedersachsen an den Universitäten in Oldenburg, Osnabrück, Hannover, Göttingen und Hildesheim. Das Kultusministerium stimme sich regelmäßig mit dem Wissenschaftsministerium ab, um auch künftig über ein bedarfsgerechtes universitäres Angebot ausreichend Lehrkräfte auszubilden. Insgesamt gibt es im kommenden Studienjahr 2023/24 für Studierende, die ein Master-of-Education-Studium für das Lehramt an Haupt- und Realschulen beginnen wollen, 22 Plätze, für das Gymnasiallehramt 42 Anfängerplätze und für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 28.

Lernen in einer digitalen Welt: Schülerinnen und Schüler würden gern mehr über Programme wissen, auf dem Lehrplan stehen aber Themen wie Programmiersprachen, Computerhardware und Medienethik. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Informatik soll in den nächsten beiden Schuljahren in Jahrgang 10 und danach auch in Klasse 9 epochal, also mit einer Doppelstunde pro Halbjahr, unterrichtet werden. Aufgrund des Fortbildungsangebots und des von einer Expertenkommission entwickelten Lehrplans glaubt Heike Buttke, Fachreferentin beim Verband zur Förderung des Mint-Unterrichts, an einen weitgehend reibungslosen Start. Auch René Mounajed vom Schulleitungsverband sieht aufgrund der geringen Stunden- und Schülerzahl zunächst keine größeren Probleme. Langfristig würden jedoch sicher Fachlehrer fehlen, da für studierte Informatiker ein Job in der Wirtschaft attraktiver sei als in der Schule.

Was sollen die Schüler überhaupt lernen?

Während sich Jugendliche laut Louisa Basner vom Landesschülerrat wünschen, im Informatikunterricht den praktischen Umgang mit Power Point, Word und Excel zu lernen, sollen nach Angaben des Ministeriums etwa das algorithmische Problemlösen, die Rekonstruktion und Reflexion von Algorithmen im Alltag, die Funktionsweise des Internets, die Hardwarekomponenten eines Computers oder die Auswertung von Daten vermittelt werden.

Landeselternratsvorsitzender Michael Guder befürchtet, dass Kinder veraltete Programmiersprachen statt Social Media, Persönlichkeits- und Urheberrechte, Umgang mit Learning Management Systemen, und die Nutzung Künstlicher Intelligenz lernen werden. Die technische Entwicklung sei so rasant, dass es nahezu unmöglich sei, den Lehrplan aktuell zu halten.

