﻿Google, Coworking, KI: Sieht so die Schule der Zukunft aus?

Bildungsforscher in Hannover

Wenn die Welt immer digitaler wird, was wird dann aus der Schule? Ein Kongress in Hannover versucht, darauf Antworten zu geben. Wie, wo und was lernen Schüler und Schülerinnen in Zukunft? Fünf Antworten.

