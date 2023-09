﻿Aushilfslehrer auf Zeit: So läuft das mit den Abordnungen in Niedersachsen

Hannover. Auch wenn die offizielle Statistik zur Unterrichtsversorgung in diesem Schuljahr erst im Februar 2024 veröffentlicht werden, rechnet Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) schon mit ähnlich schlechten Zahlen wie im Vorjahr. Damals hatte die Lehrerversorgung den historisch schlechten Wert von 96,3 Prozent erreicht. Lehrermangel bleibt ein Dauerproblem.

Und wieder müssen Lehrkräfte temporär an anderen Schulen aushelfen, weil diese noch schlechter versorgt sind als die eigene Stammschule. Dieses Prinzip, seit Jahren übliche Praxis, nennt man Abordnungen. Sie gehören neben Versetzungen und Neueinstellungen, so Kultusministeriumssprecher Ulrich Schubert „zu den nicht gänzlich vermeidbaren Maßnahmen, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen“. „Ziel ist es, eine ausgeglichene Lehrkräfteversorgung sicherzustellen. Das ist auch gelebte Solidarität und Nachbarschaftshilfe.“

Abordnungen als „Karte, die zuletzt gezogen wird“

Ohne Lehrkräfte kein Unterricht: Weil manche Schulen besser versorgt sind als andere Standorte, müssen sie Pädagogen übergangsweise abordnen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Abordnungen sollten jedoch immer die zuletzt gezogene Karte sein, heißt es. Schubert sagt: „Abordnungen werden erst auf den Weg gebracht, wenn Stellen nicht besetzt werden können oder der Schule mit anderen Personalmaßnahmen nicht ausreichend geholfen werden kann.“ Bei Lehrkräften sind Abordnungen meist nicht sonderlich beliebt. Betroffene müssen sich übergangsweise auf neue Schulen, neue Gebäude und Wege, neue Schülerklientel, neue Kollegien einstellen. Wer zudem weiterhin auch an seiner Stammschule tätig ist, ist oft unter einer Doppelbelastung.

Abordnungen können aber auch Anreizinstrument für begehrte Stellen sein. So sagt Sprecher Schubert: „Sind junge Lehrkräfte bereit, für ein paar Jahre zunächst eine schwer zu besetzende Stelle zum Beispiel an einer ländlichen Schule zu übernehmen, halten wir ihnen dann einen Platz an ihrer Wunschschule frei, der in vielleicht drei Jahren durch Ruhestand frei wird.“

Wie viele Abordnungen gibt es in diesem Schuljahr?

Insgesamt ist die Zahl rückläufig. In diesem Schuljahr werden landesweit voraussichtlich 20.400 Stunden abgeordnet werden müssen, die auf 1750 Köpfe verteilt werden. Es helfen sich nicht nur Lehrkräfte bestimmter Schulformen gegenseitig aus. Möglich sind auch sogenannte schulformübergreifende Abordnungen, das heißt, dass ein Gymnasiallehrer übergangsweise an einer Oberschule oder eine Realschullehrkraft an einer Grundschule unterrichtet. Zum Schulstart Mitte August hatte die Zahl der schulformübergreifenden Abordnungen bei 9500 Stunden gelegen, die von 848 Lehrkräften gegeben werden.

Welche Schulen haben besonderen Bedarf?

Grundschullehrkräfte gesucht: In Hannover haben besonders Grundschulen in diesem Schuljahr Bedarf für Abordnungen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Grundsätzlich sei es schwieriger, Lehrkräfte mit Grund-, Haupt- und Realschullehramt zu finden als Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt, sagt Bianca Trogisch vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. Mangelfächer wie Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Sport haben mehr Bedarf, auch Haupt-, Real- und Förderschulen gerade auf dem Land finden kaum Bewerber. In der Stadt Hannover haben dagegen die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, die Johannes-Kepler-Realschule, die Peter-Ustinov-Oberschule, die Herschelschule und die Schillerschule, beides Gymnasien, die meisten Lehrerstunden abordnen müssen, unterstützt werden vorrangig die Grundschulen Brüder Grimm, Kardinal-Bertram, Kestnerstraße und Alemannstraße sowie die Integrierte Gesamtschule Bothfeld.

Wer entscheidet, wer abgeordnet wird?

Schulen, die Stunden abordnen müssen, sind in der Regel kurz vor Beginn der Sommerferien darüber informiert worden. Wenn eine Schule zu wenig Deutschlehrkräfte hat, dann müssen üblicherweise auch Kolleginnen und Kollegen abgeordnet werden, die diese Fächer unterrichten.

Plötzlich Lehrer für Sechsjährige? Wenn Pädagogen, die sonst an Gymnasien unterrichten, auf einmal vor Grundschülerin stehen, kann das eine große Umstellung sein. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Es kann aber auch vorkommen, dass die abgeordneten Lehrer an der neuen Schule ganz andere Fächer unterrichten als ursprünglich vorgesehen. Vor einigen Jahren hatten sich etwa Gymnasiallehrer, die an Grundschulen geschickt worden waren, darüber beschwert, dass sie dort zur Pausenaufsicht eingesetzt würden.

Muss der Personalrat Abordnungen zustimmen?

Wenn die Abordnung nur ein Halbjahr dauert, kann dies ohne Anhörung des Schulpersonalrates geschehen. Bei Abordnungen über ein gesamtes Schuljahr muss der Personalrat hinzugezogen werden. Lehrkräfte, die durch die Abordnung mehr Fahrtkosten haben, können diese geltend machen.

Welche Regeln gelten für Abordnungsverfahren?

Nach Angaben des Regionalen Landesamtes gibt es keine landesweit gültigen Vorgaben, wie Schulen zu verfahren haben. Das werde vor Ort abgestimmt. Sprecherin Trogisch sagt: „In der Regel haben die Schulen ein Abordnungskonzept, das kriterienorientiert in Abstimmung mit den Gremien vor Ort erstellt wurde. Aufgrund dieser Sachlage und hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit handeln die Schulen unter Beachtung pädagogisch und fachlich sinnvoller und rechtlich abgesicherter Entscheidungen selbstständig und nutzen gegebenenfalls die Möglichkeit der Beratung und Unterstützung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung.“

Oft versuchen Schulen aber, ältere Lehrkräfte oder alleinerziehende mit kleinen Kindern von Abordnungen auszunehmen, um soziale Härten zu vermeiden. Auch Klassenlehrkräfte sollen möglichst nicht an anderen Schulen unterrichten müssen. Nicht immer finden sich aber genügend Freiwillige. Dann birgt das Verfahren durchaus Konfliktpotenzial.

Ältere und Alleinerziehende ausnehmen? Allgemeinverbindliche Regeln für Abordnungsverfahren gibt es nicht. Das entscheiden die Schulen eigenverantwortlich. Das kann mitunter auch zu Konflikten führen. © Quelle: Armin Weigel/dpa

Abgeordnet mit finanziellen Einbußen?

Eine Lehrerin aus Hannover, die bereits über 60 Jahre alt und auch Klassenlehrerin ist, ist an eine andere Schulform abgeordnet worden. Obwohl sie Widerspruch eingelegt hat und unter gesundheitlichen Einschränkungen leidet, die sie mit einem ärztlichen Attest auch gegenüber den Schulbehörden belegen konnte, sollte sie zunächst sogar komplett an die neue Schule abgeordnet werden, was für sie finanzielle Einbußen von rund 100 Euro monatlich bedeutet hätte. Sie sieht sich durch das Verfahren nicht nur von ihrer Stammschule, sondern auch aus dem Job gedrängt. Dabei will Kultusministerin Hamburg doch gerade ältere Lehrkräfte länger im Dienst halten.

Lehrkräfte, die anderswo aushelfen, sollen eben gerade keine finanziellen Nachteile haben, das unterstreicht das Regionale Landesamt ausdrücklich. Die können sich aber ergeben, wenn Pädagogen mit mehr als der Hälfte ihrer Stundenzahl an die neue Schule gehen und dort schlechtere Konditionen gelten als an ihrer Stammschule. Das kann etwa der Gymnasialpädagoge sein, der eigentlich nur 23,5 Stunden unterrichten muss, an einer Grundschule aber die dort die für Grundschullehrkräfte üblichen 28 Wochenstunden. Oder eine Teilzeitkraft, die 15 Stunden an einer IGS arbeitet, an der eine volle Stelle insgesamt 24,5 Wochenstunden umfasst. Wenn sie komplett an einer Grundschule aushilft, an der 28 Stunden eine 100-Prozent-Stelle ausmachen, sinkt ihre Teilzeitquote von 61,2 auf 53,6 Prozent, im Klartext: Sie verdient weniger.

Keine finanziellen Einbußen: Wer an eine andere Schulform abgeordnet wird, soll nicht weniger verdienen. Bei einer Lehrerin in Hannover ist diese Regel zunächst aber nicht beachtet worden. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Deshalb sollen schulformübergreifende Abordnungen nie mit voller Stundenzahl erfolgen. Im Fall der Lehrerin aus Hannover hat diese Vorgabe zunächst keiner beachtet. Warum ist unklar. Erst nach wochenlangem, zermürbendem Schriftverkehr, vielen Telefonaten und Beratungsgesprächen hat die Frau jetzt erfahren, dass sie jetzt doch nicht mit ihrer vollen Stundenzahl abgeordnet werden muss und keine finanziellen Einbußen erleidet. „Diesen psychischen Stress hätte ich mir gern erspart“, sagt sie.

