﻿Neues Schuljahr in Hannover: Wie die Schulen sich auf Unterrichtsausfälle vorbereiten

Hannover. Angesichts der angespannten Personalsituation an den Schulen wird es auch im neuen Schuljahr, das am Donnerstag, 17. August, gestartet ist, wieder zu Unterrichtsausfällen kommen. Kultusministerin Julia Willie Hamburg rechnet mit einer ähnlich schlechten Unterrichtsversorgung wie im vergangenen Schuljahr. Die Quote hatte damals 96,3 Prozent betragen. Der Pflichtunterricht sei in diesem Schuljahr gesichert, betont Hamburg.

Pflichtunterricht gesichert, keine Vertretungsreserven

Schulen in Hannover haben sich auf etwaige Ausfälle schon jetzt organisatorisch vorbereitet. Insgesamt berichten die Schulleitungen, dass die Lehrerversorgung so gut sei, dass keine oder nur kaum Regelstunden gekürzt werden müssten. Vertretungsreserven für Krankheitsausfälle seien allerdings nicht gegeben. Wenn es Kürzungen geben müsste, dann würden vermutlich zunächst Arbeitsgemeinschaften, Ganztagsangebote und Förderstunden reduziert, um genügend Kapazitäten für die Pflichtstunden zu haben.

Hauptziel ist es, gerade in den unteren Jahrgängen, von Klasse 5 bis 7 oder insgesamt in der Sekundarstufe I, den Unterricht weitgehend sicherzustellen. Manchmal bemühen sich Schulen, wenn sie nicht die geplanten sechs Schulstunden an einem Tag gewährleisten können, wenigstens vier sicherzustellen, sodass Familien eine gewisse Verlässlichkeit haben. Im vergangenen Jahr hatten sich Eltern wiederholt darüber beschwert, dass Kinder manchmal schon nach einer Stunde Unterricht wieder nach Hause gekommen seien und dann später am Vormittag wieder in die Schule sollten.

So viel Verlässlichkeit wie möglich: Schulen bemühen sich mit Vertretungskonzepten, den Ausfall gleichmäßig zu verteilen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In Klasse 5 sollen sechs Stunden Unterricht stattfinden

Cornelia Weller von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule sagt, in der 5. Klasse finde der Unterricht von der ersten bis zur sechsten Stunde verlässlich statt. In den anderen Jahrgängen versuche man, mögliche Stundenausfälle gleichmäßig zu verteilen. Da einige Lehrkräfte an andere Schulen abgeordnet worden seien, könne es sein, dass man bei einer Erkrankungswelle im Kollegium vielleicht nicht so flexibel reagieren könne wie in den Vorjahren, so Weller. Aber sie sei zuversichtlich, dass die Schule mit ihrem Vertretungskonzept die Herausforderungen meistern werde.

Katja Schader von der Käthe-Kollwitz-Schule sagt, für Kolleginnen und Kollegen, die einen längeren Zeitraum ausfielen, habe sie Vertretungslehrkräfte gewinnen können. Im Laufe des Schuljahres werde dies natürlich zunehmend schwieriger, weil es dann keine Vertretungslehrer mehr gebe.

Keine Vertretung für Elternzeitmonate

Viele Schulleiter haben die Personalsituation in ihren Elternbriefen zum Schulstart offen thematisiert. So schreibt etwa Tobias Langer von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden, dass er für die Lehrkräfte, die rund um die Herbstferien einen Monat Elternzeit nähmen, keine Vertretungsmittel bekomme, man werde sich so behelfen. Derzeit sei die Schule aber besser personell ausgestattet als in den beiden Vorjahren: „So gut war der Start noch nie“, sagt Langer.

Lehrkräfte machen noch viel mehr als nur Unterricht

Fußball auf dem Schulhof entspannt: Wenn Sozialpädagogen fehlen, kümmern sich engagierte Lehrkräfte auch um die Pausengestaltung. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Silke Dorn von der Gerhart-Hauptmann-Realschule sagt, Vertretungsunterricht müsse möglichst sinnvoll verteilt werden. Wenn Ganztagsangebote stattfänden, müsste etwa Unterrichtsausfall in der 5. und 6. Stunde vertreten werden. Die Lehrkräfte würden hier viel zusätzliche Arbeit leisten und teils auch Aufgaben von Sozialpädagogen übernehmen: „Ein offenes Morgenangebot mit Gesprächen, Tee und Marmeladenbrot fängt manches Problem ab, auch, dass viele Kinder und Jugendliche ohne Frühstück in die Schule geschickt werden. Unsere Lehrkräfte machen dieses Jahr auch aktive Pausenangebote, zum Beispiel Fußball oder Geschichten lesen.“ Unterstützung durch Sozialpädagogen, die zuletzt aus einem Landesprogramm finanziert worden seien, gebe es dieses Mal nicht.

