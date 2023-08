Kommentar

Raus ins Leben: Kasimir Binias übt am Küchengarten seinen neuen Schulweg.

Am Montag machen sich Tausende Erstklässler in der Region Hannover zum ersten Mal auf den Schulweg. Niemand ist im Straßenverkehr so gefährdet wie sie – ein Grund zur Angst sollte das aber nicht sein. Ein Gruß zum Schulstart von Felix Harbart

