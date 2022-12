﻿Rekordwert: In Hannover gibt es erstmals mehr als 50.000 Schüler

Die Schulen in Hannover wachsen und wachsen: In diesem Schuljahr gibt es erstmals mehr als 50.000 Schüler. Die meisten Kinder besuchen Grundschulen und Gymnasien. Die Schulstatistik 2022 birgt noch weitere Überraschungen.

Immer mehr Kinder gehen in Hannover zur Schule: In diesem Schuljahr gibt es aktuell rund 50.900 Schüler in der Stadt.

Hannover. In Hannover gibt es jetzt 50.900 Schülerinnen und Schüler. Damit hat die Stadt den Rekordwert von 50.000 überschritten. Allein die Grundschulen besuchen derzeit mehr als 19.100 Kinder, davon nutzen 9500 auch das Ganztagsangebot – auch das sind so viele wie noch nie. Das geht aus der aktuellen Schülerstatistik der Stadt hervor, die Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski am Mittwoch im Schulausschuss vorgestellt hat. Gegenüber dem Vorjahr ist die Schülerzahl um 3,9 Prozent gestiegen, konkret sind das 1900 Kinder oder 63 Klassen.

Geburtenstarke Jahrgänge, mehr Zuzüge aus dem Ausland

Dezernentin Rzyski sagte, für die große Zahl an Schülerinnen und Schüler gebe es drei Hauptgründe: Zum einen seien die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in den Grundschulen angekommen, zum anderen habe sich die Zahl der Zuzüge aus dem Ausland seit 2018 nahezu verdreifacht. Die meisten der 1300 Migrantinnen und Migranten, die aktuell Schulen in Hannover besuchen, stammen aus der Ukraine. Inzwischen sei der Zustrom von dort aber abgeebbt, sagte Rzyski, dafür kämen aber Geflüchtete aus anderen Ländern. Drittens gebe es in diesem Schuljahr auch mehr Jugendliche in der Sekundarstufe II.

Viele Kinder in den Klassenzimmern: Die geburtenstarken Jahrgänge sind in Hannover in den Grundschulen angekommen. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Mehr Schüler wechseln die Schulform

Gestiegen ist seit Beginn der Corona-Pandemie erstmals auch wieder die Zahl der Schulformwechsler in den Jahrgängen 6 bis 9. Das sind Kinder, die an einer Schulform zweimal hintereinander sitzengeblieben sind und deshalb auf die niedrigere Schulform wechseln müssen, also etwa vom Gymnasium auf eine Realschule oder von einer Realschule auf eine Oberschule. Viele Schülerinnen und Schüler verlassen auch die Integrierten Gesamtschulen. Zurzeit gibt es laut der Statistik 475 Schulformwechsler. Damit ist aber noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht, 2019/2020 hatte es einen Höchststand von 602 Schulformwechslern gegeben.

Die Zahl der Schüler, die wegen schlechter Leistungen die Schulform wechseln müssen, ist in Hannover wieder gestiegen. © Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

SPD-Bildungsexpertin Claudia Bax wollte wissen, ob es denn genug Platz für die 1900 zusätzlichen Schüler gebe. „Nein, eigentlich nicht“, sagt Dezernentin Rzyski. Zahlreiche Standorte seien erweitert worden: Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bothfeld habe eine Klasse mehr und sei jetzt fünfzügig, die IGS Stöcken sei nun sechs- statt fünfzügig. Zwei Oberschulen sollen ausgebaut werden, um vier Klassen pro Jahrgang aufnehmen könnten. Auch Neubauten seien geplant – allein sechs neue Grundschulen, das neue Gymnasium in Bemerode und eine neue sechszügige IGS in Kleefeld. „Aber wir brauchen für die Baumaßnahmen zu lange“, sagte Rzyski.

Die wenigen freien Plätze in Klassen, die es noch gebe – etwa in höheren Gymnasialjahrgängen – würden nach und nach mit Schülerinnen und Schülern besetzt, die aus dem Ausland nach Hannover geflüchtet seien: „Wir kommen zunehmend an vielen Schulen an die Kapazitätsgrenzen.“ Eine Herausforderung sei auch, genügend Sprachlernangebote für die zugewanderten Kinder vorzuhalten.

Verteilung auf Schulformen seit Jahren konstant

Bei den Fünftklässler bleibt das Gymnasium der Statistik zufolge nach wie vor die Nummer eins. Gut 52 Prozent der knapp 3900 Kinder wurde 2022 an einem Gymnasium angemeldet, mehr als 35 Prozent an einer Integrierten Gesamtschule. Nach den Grundschulen haben die Gymnasien die meisten Schülerinnen und Schüler. Derzeit sind des 17.885 Kinder. An den Integrierten Gesamtschulen sind 12.232 Schüler, Realschulen besuchen 2784 Schüler, Oberschulen 1227. Insgesamt ist die Verteilung auf die unterschiedlichen Schulformen in den vergangenen fünf Jahren relativ konstant geblieben.