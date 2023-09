Schulordnung

So fühlen wir uns wohl: Karla (15, li.) im Italien-Trikot und Marcella an der Leonore-Goldschmidt-Schule.

Jogginghose und Käppi oder bauchfreies Top – in die Schule können Kinder meist kommen, wie es ihnen gefällt. Der Bundeselternrat fordert jetzt aber klare Kleidungsregeln. Braucht man die wirklich? Das sagen Schülerinnen und Schüler an der Leonore-Goldschmidt-Schule und der Tellkampfschule in Hannover dazu.

