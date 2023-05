﻿Experten aus Hannover warnen: Immer mehr Kinder schwänzen die Schule

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Veranstaltungstipp

Schützenfest, Konzerte, Familienfest: Das ist am Wochenende in Garbsen los

Schützenfest in Frielingen, Nachbarschaftsfest in Berenbostel und Auftakt der Reihe „Stadt als Bühne“: In Garbsen ist am Wochenende einiges los. Da heißt es Daumen drücken, dass es trocken bleibt.