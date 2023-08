﻿Joschua darf nun doch auf sein Wunschgymnasium in Hannover

Hannover. Joschua darf nun doch auf seine Wunschschule gehen. Wie seine Mutter berichtet, habe die Familie in den Sommerferien einen Anruf bekommen: Weil ein Schulplatz freigeworden sei, könne ihr Sohn jetzt nachrücken und im neuen Schuljahr im 5. Jahrgang der Ricarda-Huch-Schule starten. Die Familie wohnt unmittelbar neben dem Gymnasium am Bonifatiusplatz in der List, von seinem Balkon aus blickt Joschua direkt auf den Schulhof. Deswegen sei er auch besonders enttäuscht gewesen, dass er zunächst keinen Platz an der Wunschschule bekommen hatte, hatten seine Eltern gesagt.

An Wunschschule nachgerückt

Von den zehn Schülern aus seiner Grundschulklasse an der Comeniusschule hatten neun direkt einen Platz an der Ricarda-Huch-Schule erhalten. Joschua hatte im Losverfahren Pech gehabt. Wohnortnähe spielt bei der Schulplatzvergabe keine Rolle, wie auch die Noten nicht entscheidend sind. Schulen können einen Geschwisterbonus gewähren, viele Schulen in Hannover machen das, auch die Ricarda-Huch-Schule. Eltern kritisieren seit Jahren das aus ihrer Sicht undurchsichtige Verfahren der Schulplatzvergabe für angehende Fünftklässler, anders als bei den Grundschulen gibt es bei den weiterführenden Schulen keine Schulbezirke.

Joschua freut sich jetzt umso mehr, dass er an der Ricarda-Huch-Schule aufgenommen worden ist. Auch wenn es mit einem Platz in der Bläserklasse nicht geklappt habe, sehe er seine Freunde jetzt immerhin in den Pausen, sagt seine Mutter.

