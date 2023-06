﻿Junge aus Hannover-Bemerode soll 56 Minuten zum Gymnasium fahren

Hannover. Obwohl in diesem Sommer für weniger Kinder in Hannover der Wechsel auf die weiterführende Schule ansteht als in den Vorjahren, hat längst nicht jeder oder jede den Erstwunsch erfüllt bekommen. Der neunjährige Joschua wohnt neben der Ricarda-Huch-Schule und kann das Gymnasium dennoch nicht besuchen. Auch der zehnjährige Robert aus Bemerode hat es nicht auf die Bismarckschule geschafft. Auch keine der vier anderen Schulen, die seine Eltern bei der Anmeldung angegeben hatten, konnte den Jungen aufnehmen, stattdessen soll er zum Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg gehen.

Im günstigsten Fall würde er laut seinem Vater dorthin 56 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln brauchen. Das sei unzumutbar, außerdem sei er dort das einzige Kind aus seiner Grundschulklasse. Wenn er am Misburger Gymnasium dann neue Freunde fände, dann wohnten diese weit weg von Roberts Wohnort, Verabredungen zum Spielen würden erschwert. Der Junge sei sehr traurig gewesen, als er den Ablehnungsbescheid von der Bismarckschule bekommen habe, erzählt sein Vater. Wie Joschuas Eltern hat auch Robers Familie Widerspruch dagegen eingelegt.

Viele Schüler, volle Klassen: Eigentlich sollen nicht mehr als 30 Kinder in eine Gymnasialklasse gehen. Eltern regen an, die Klassen zu vergrößern, damit mehr Schüler eine Chance auf ihre Wunschschule haben. © Quelle: Robert Michael/dpa

In Bemerode gibt es kein Gymnasium, die Gymnasien in der Südstadt sind die nächstgelegenen. Planungen, in Bemerode ein weiteres Gymnasium zu errichten, laufen seit Jahren, eigentlich sollte das Gymnasium Am Sandberge schon längst im Bau sein, doch bislang stocken die Bauvorhaben.

Losverfahren an neuen Gymnasien nötig

Nach Angaben der Stadt mussten in diesem Jahr neun der 17 Gymnasien und fünf von elf Integrierten Gesamtschulen Losverfahren durchführen, weil es mehr Anmeldungen als Plätze gab. Wenn ein Kind beim Losverfahren seiner Wunschschule Pech hat, soll es eigentlich möglichst auf eine der vier anderen Schulen kommen, die es bei der Anmeldung genannt hat. Ins Losverfahren dieser Schulen kommt es aber nicht, sondern kann erst über die sogenannten Verteilerkonferenzen, die die jeweiligen Schulformen später haben, einen Platz ergattern.

Roberts Vater kann das nicht verstehen und nennt das Verfahren „unfair“. In besonderen Härtefällen könnten die Klassen doch 32 statt der üblichen 30 Schüler aufnehmen, sagt er. Vor ein paar Jahren hatte die Landesschulbehörde an den Gymnasien in der Stadt tatsächlich die Klassenobergrenze kurzzeitig erhöht, damit alle Kinder einen Platz bekommen können. Eltern berichten, dass Grundschüler sich viel Stress machten, um ein gutes Abschlusszeugnis zu erreichen. Wenn sie von der Wunschschule dann abgelehnt würden, sei die Enttäuschung groß.

