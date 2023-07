﻿Leistung ungenügend: Rund 400 Schüler in Hannover müssen ihre Schule verlassen

Hannover. Rund 400 Schülerinnen und Schüler in Hannover müssen aufgrund unzureichender Leistungen zum Ende des Schuljahres die Schulform verlassen, die sie bislang besuchen, und zur nächstniedrigeren wechseln – also vom Gymnasium zur Realschule oder von der Realschule zur Oberschule. Daneben gibt es auch Wechsel von Integrierten Gesamtschulen (IGS) zu anderen Schulen.

Ein Schuljahrgang in der Sekundarstufe I umfasst rund 4000 Schüler, rein rechnerisch müssen in Hannover also 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler wechseln. Bei ersten Prognosen im Mai sei man noch von nur rund 270 Schulformwechslern ausgegangen, sagte eine Stadtsprecherin. Ein Schulformwechsel ist zwingend, wenn ein Kind einen Schuljahrgang zweimal hintereinander nicht schafft.

Schulformwechsel zwingend: Wer zweimal hintereinander einen Schuljahrgang nicht schafft, muss die Schulform verlassen. So steht es im niedersächschen Schulgesetz. © Quelle: Sören Stache/dpa

Mehr Plätze über Schulplatzbörse vermittelt

Knapp 200 Jugendliche konnten mithilfe der internen Schulplatzbörse auf neue Lernorte verteilt werden. Das ist eine nur den Schulen zugängliche Plattform, auf der Schulen freie oder benötigte Plätze melden. Zwar hat die Stadt nach einem entsprechenden Antrag von Rot-Grün im Rat im Frühjahr viel Werbung für dieses Steuerungsinstrument gemacht und die digitale Schulplatzbörse ausgebaut – aber längst nicht alle Schulen haben davon Gebrauch gemacht, sodass auch in diesem Jahr wieder eine mehrstündige Verteilerkonferenz nötig war, die in Form einer Videoschalte stattfand. Hier konnten dann weitere 200 Schüler an andere Standorte verteilt werden.

Die Familien sollten noch vor Ferienstart am Donnerstag informiert werden, welche Schulen die Kinder nach den Sommerferien besuchen werden, hieß es. Die Stadtsprecherin hob hervor, dass dieses Mal deutlich mehr Kinder mithilfe der Schulplatzbörse vermittelt werden konnten als in den Vorjahren. Die Schulfomwechsel sind meistens in den Jahrgängen sechs bis acht erforderlich, doch viele Schulen haben in diesen Klassenstufen gar keine freien Plätze mehr. Kapazitäten haben höchstens Gymnasien, aber genau dort ist nur wenig Bedarf, da deutlich mehr Schüler ab- als aufsteigen.

Neue Schüler über „Buddy-Prinzip“ integrieren

Konkrete Informationen darüber, welche Schulformen wie viele Schüler abgeben, liegen noch nicht vor. Die Pestalozzischule in Anderten, eine Oberschule, hat derzeit drei siebte Klassen, im nächsten Schuljahr aber vier achte, weil rund 25 Jugendliche von anderen Schulen hinzukommen. Wie Schulleiter René Eichler sagte, werden die Neuzugänge auf die bestehenden Klassen verteilt, damit die Integration nach einem „Buddy-Prinzip“ verlaufe: Die neuen Schüler sollen genügend Klassenkameraden haben, die die Schule schon kennen und ihnen das Einleben erleichtern.

Die Pestalozzischule bekommt auch zwei zusätzliche Lehrkräfte. Eichler sagt, er hoffe, dass er durch neue Lehrkräfte die Schulform Oberschule, die Haupt- und Realschule umfasst, in Hannover noch populärer machen könne. Es wäre wünschenswert, dass die Schulformwechsler frühzeitig wüssten, an welche Schule sie kämen und nicht erst kurz vor den Sommerferien, denn dann könnten sie dort im laufenden Schulbetrieb noch hospitieren, wie das etwa bereits einige Fünftklässler gemacht hätten.

„Wechsler haben keine Mitspracherechte“

Wunsch möglich: Nach der Grundschule können sich Kinder bei der Schule anmelden, die sie am liebsten besuchen möchten. Einen Platz bekommen sie zwar nicht immer, Schulformwechsler können meistens aber gar nicht über ihre neue Schule mitbestimmen. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Anders als viele angehende Fünftklässler, die sich bei ihren Wunschschulen anmelden könnten, auch wenn es mit der Erstwahl nicht immer klappte, hätten Schulformwechsler kaum Mitspracherechte, auf welche Schulen sie kommen wollten, moniert SPD-Bildungsexpertin Claudia Bax. Es sei ein „unwürdiges Hin- und Hergeschiebe“, viele Schüler wüssten lange nicht, auf welche Schulen sie wechseln müssten, oft seien die Schulwege dann sehr lang. Viele neu zusammengewürfelte Klassen müssten erst einmal wieder mühsam ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Dazu seien nicht nur zusätzliche Lehrkräfte, sondern auch die Unterstützung durch Sozialarbeiter und Schulpsychologen nötig.

