﻿So ungleich sind die Schulen in der Stadt Hannover verteilt

Hannover. Gymnasium oder Integrierte Gesamtschule (IGS), Real- oder Oberschule oder doch eine Schule mit einem besonderen pädagogischen Profil wie die Glockseeschule, in der die Lehrkräfte geduzt werden und alle gemeinsam bestimmen, was gelernt wird – das System der weiterführenden Schulen in Hannover ist vielfältig, die Privatschulen mal gar nicht mitgerechnet. Doch die Verteilung der Schulstandorte über die Stadtteile ist ganz unterschiedlich, es gibt „überversorgte Viertel“ wie die Südstadt und die List mit vielen Gymnasien in unmittelbarer Nachbarschaft und Bezirke, die über kein Gymnasium verfügen wie Bemerode oder Bothfeld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

17 Gymnasien, aber nur drei Oberschulen

Während es immerhin 17 Gymnasien in der Stadt gibt und das 18. in Planung ist, gibt es gerade einmal drei Oberschulen – in Anderten, Ricklingen und Ahlem. Manchmal liegen Gesamtschulen und Gymnasien direkt nebeneinander wie die Leibnizschule und die IGS List, manchmal sind Realschule und Gymnasium Nachbarn wie die Gerhart-Hauptmann-Schule und die Käthe-Kollwitz-Schule in Groß-Buchholz, manchmal sogar auch zwei Gymnasien wie Kaiser-Wilhelm-und Ratsgymnasium (KWR) und Sophienschule im Zooviertel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Blick auf die Verteilung der Schulen über das Stadtgebiet erklärt auch, warum Hannovers Schuldezernentin Rita Maria Rzyski von Schulbezirken ab Jahrgang 5 wenig hält. Denn zum einen muss ein Schulbezirk immer alle Formen des gegliederten Systems vorhalten, was bei nur drei Oberschulen zu ungleich großen Schulbezirken führen würden, in denen dann aber gleich mehrere Gymnasien liegen würden, zum anderen wären die Bewohner von Stadtteilen mit wenig Schulen immer im Nachteil. Die hohe Zahl der Gymnasien erklärt sich auch damit, dass mehr als die Hälfte der Familien ihr Kind am Ende der Grundschulzeit bei einem Gymnasium anmelden.

Überbuchte Schulen müssen losen

Überbuchte Standorte: Wenn Schulen mehr Anmeldungen als Plätze für angehende Fünftklässler haben, müssen sie ein Losverfahren durchführen. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Dabei ist längst nicht jede Schule gleich beliebt. In diesem Jahr waren neun Gymnasien und fünf Gesamtschulen überbucht. Wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt, müssen die Schulen ein Losverfahren machen. Wie das abläuft, bestimmen die Schulleitungen. Ausnahmen gibt es nur für Geschwisterkinder, wenn Schulen dies anwenden. Bei Gesamtschulen spielen auch die Noten eine Rolle, denn die Schülerschaft soll möglichst ausgewogen alle Leistungsniveaus eines Jahrgangs widerspiegeln. Wohnortnähe ist kein Kriterium bei der Platzvergabe.

Besuch beim Gymnasium nebenan abgelehnt

So kann es weiterhin zu so absurden Situationen kommen, dass ein Junge, der direkt neben einem Gymnasium wohnt, dort nicht hingehen darf, weil er im Losverfahren Pech hat, oder dass Kinder aus Bemerode 56 Minuten Schulweg zu einem Gymnasium am Stadtrand haben und andere von Kirchrode nach Linden pendeln müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abgelehnt von der Schule nebenan: Der neunjährige Joschua darf die Ricarda-Huch-Schule nicht besuchen, obwohl er nur zwei Häuser entfernt wohnt. © Quelle: Ilona Hottmann

Schüler und Schülerinnen, die weiter als zwei Kilometer von der Schule entfernt wohnen, bekommen von der Region Hannovereine kostenlose Schülerfahrkarte gestellt, die im gesamten Verbund des Großraum Verkehr Hannover gilt.

Kinder aus dem Stadtgebiet haben Vorrang

Stadtkinder zuerst: Die Schulen in Hannover nehmen vorrangig Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet auf. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Eltern im Stadtgebiet haben die freie Schulwahl, Kinder aus dem Umland können nur aufgenommen werden, wenn Schulen noch freie Kapazitäten haben. Gefragt sind hier vor allem Schulen mit einem besonderen Angebot wie der Musikzweig an der Goetheschule, das Abibac an der Käthe-Kollwitz-Schule, das altsprachliche Profil am KWR oder die Möglichkeit, neben dem Abitur auch das International Baccalaureate (IB) zu machen, die die Schillerschule bietet.

HAZ