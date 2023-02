﻿Stadt Hannover lädt Eltern von Viertklässlern zum digitalen Infoabend ein

Die Stadt Hannover informiert Eltern, deren Kinder in diesem Sommer auf die weiterführende Schule wechseln, dieses Mal per Livestream aus dem Hannover Congress Centrum. Der digitale Infoabend beginnt am Montag, 13. Februar, um 19. 30 Uhr.

