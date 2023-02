﻿So läuft das mit der Anmeldung für die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler in Hannover

Dies bedeuten die Abkürzungen Delf, Mint und Co.

Viele Schulen benutzen in ihren Vorstellungen Fachbegriffe und Abkürzungen, die Eltern und Kindern nicht unbedingt geläufig sind. Wir stellen die wichtigsten vor: Cambridge Certificate: Das Cambridge Certificate ist ein englisches Sprachzertifikat der Universität Cambridge für Nichtmuttersprachler. Es dient der Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse und ist international bei Bildungseinrichtungen und Unternehmen anerkannt. Die Prüfungen basieren auf dem gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und werden in unterschiedlichen Kategorien und Niveaustufen angeboten, die unterste ist das Level A2. Viele Schulen ermöglichen die Prüfungsabnahme und bereiten entsprechend darauf vor. Delf: Das international anerkannte Sprachdiplom Delf (Diplôme d’etudes en langue Française) überprüft die Französischkenntnisse von Nichtmuttersprachlern und gliedert sich in folgende Niveaustufen: A1, A2 (allgemeine Sprachverwendung) und B1, B2 (selbstständige Sprachverwendung). Viele Schulen ermöglichen die Prüfungsabnahme und bereiten entsprechend darauf vor. Dele: Ähnlich wie das Delf-Diplom ist auch das Dele- Diplom (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera – „Spanisch als Fremdsprache“) ein inernational anerkanntes Zertifikat für Nichtmuttersprachler, in diesem Fall für Spanisch. Es wird vom Instituto Cervantes im Namen des spanischen Ministeriums für Erziehung und Wissenschaft vergeben, auch da gibt es unterschiedliche Levels – von A1 bis C. Viele Schulen ermöglichen die Prüfungsabnahme und bereiten entsprechend darauf vor. ICDL: Die International Certification of Digital Literacy (ICDL) ist ein international anerkanntes Informatikzertifikat für den Erwerb digitaler Kenntnisse und Fähigkeiten, früher wurde es auch European Computer Driving License (ECDL) oder „Europäischer Computerführerschein“ genannt. MEP: MEP ist die Abkürzung für Medienentwicklungsprogramm, das Modellprojekt der Stadt Hannover zum digitalen Lernen. Gestartet ist es 2016 mit sechs Modellschulen, an denen einzelne Klassen oder ganze Jahrgänge auch mit Tablets lernen. Die Geräte sind meistens elternfinanziert. Inzwischen ist das Projekt weiter ausgerollt worden. Die MEP-Schulen sind voll mit Breitband und WLAN ausgestattet. Mint: Das ist die Abkürzung für Fächer aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, dazu gehören etwa auch Chemie, Physik, Biologie und das an Gesamtschulen übliche Sammelfach Arbeit/Wirtschaft/Technik. Schule im Aufbruch: Das ist eine Bewegung, der sich in den vergangenen Jahren auch viele Schulen aus der Region Hannover angeschlossen haben. Das ganzheitliche Lernen im Sinne der Nachhaltigen Bildung der Unesco steht dabei im Vordergrund, der klassische Fächerkanon wird infrage gestellt. Gegründet wurde Schule im Aufbruch 2012 von Stephan Breidenbach, Gerald Hüther und Margret Rasfeld. Toefl-Test: Der Test of English as a Foreign Language (Toefl) ist ein standardisierter Test, in dem die Kenntnis der englischen Sprache von Nichtmuttersprachlern überprüft wird. Der Test wird von vielen Universitäten im englischsprachigen Raum, insbesondere in den USA, als Zulassungsvoraussetzung anerkannt. Wahlpflichtkurs (WPK): In bestimmten Jahrgangsstufen können sich die Kinder entscheiden, welches Fach sie aus einem Fremdsprachen- und Naturwissenschaftsangebot wählen, aber eines müssen sie wählen, so wird eine Schwerpunktsetzung ermöglicht. Schüler können sich beispielsweise entscheiden, ob sie in Jahrgang 6 lieber Französisch, Latein oder Spanisch als zweite Fremdsprache wählen, später setzen einige Schüler verstärkt auf Sprachen, andere lieber auf Naturwissenschaften.