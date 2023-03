﻿Leibnizschule Hannover: So läuft Milas Besuch beim Tag der offenen Tür

Hannover. Was Mila (9) an ihrer neuen Schule besonders wichtig ist? „Schnell Freunde finden und sich nicht verlaufen“, sagt die Viertklässlerin, die nach den Sommerferien auf die weiterführende Schule wechselt.

Mila wünscht sich eine Schule, in der man sich leicht zurechtfindet und schnell weiß, in welchen Raum man muss. Wie rund 4000 andere Kinder in Hannover ist sie mit ihrer Familie zurzeit auf der Suche nach der richtigen Schule. Dabei helfen die Informationstage der Schulen, die nach drei Jahren Corona-Pause endlich wieder persönlich und nicht nur digital stattfinden können.

Naturwissenschaften lernen zum Experimentieren ein

Die naturwissenschaftlichen Fächer laden an den Informationstagen Kinder zum Experimentieren ein. © Quelle: Torsten Lippelt

Beim Tag der offenen Tür in der Leibnizschule interessieren die Neunjährige vor allem die vielen neuen Fächer, die sie an der Grundschule noch nicht hatte. Sie bastelt einen geschlossenen Stromkreis, wundert sich, wie ein in Säure eingelegtes Cent-Stück aus Kupfer auf einmal golden wird, streichelt Meerschweinchen aus dem Schulbiologiezentrum und untersucht unter dem Mikroskop Pantoffeltierchen.

Auch die Lehrkräfte, die in Zweierteams die Fünftklässler im nächsten Schuljahr unterrichten werden, haben sich vorgestellt: „Die Lehrer hatten eine Sache dabei, die zeigt, was sie unterrichten“, erzählt Mila draußen vor dem Lister Gymnasium. „Die Erdkundelehrerin hat eine aufblasbare Weltkugel mitgebracht, der Englischlehrer eine englische Flagge.“ Und der Sportlehrer einen Volleyball, ergänzt Mutter Shakiba Eisenblätter.

Die Identifikation gelingt am besten über Gleichaltrige. Mila berichtet, dass zwei Fünftklässler in der Aula erzählt haben, wie ihr eigener Schulwechsel vor einem Jahr war. Die größte Angst eines Jungen sei es gewesen, ob er den neuen Schulweg mit der Stadtbahn schaffen werde. Zur Grundschule sei er nämlich immer zu Fuß gegangen und dann habe er erstmals mit der Bahn fahren müssen. Das habe aber gut geklappt.

Die Eingewöhnung in der Leibnizschule werde durch ein Patensystem erleichtert, sagt Mila, jede fünfte Klasse habe zwei Paten aus dem neunten Jahrgang. Und in der ersten Schulwoche gebe es keinen Unterricht, sondern es gehe nur ums Kennenlernen. Man mache zusammen Ausflüge oder Rallyes durch die Schule.

Milas Mutter lobt das Miteinander an der Leibnizschule

Was ihr beim Tag der offenen Tür besonders aufgefallen ist? „Alles ist viel größer“, sagt das Mädchen, „es gibt viel mehr Räume, der Schulhof ist riesig.“ Ihr Mutter lobt das helle Gebäude und dass so viele Schülerinnen und Schüler quer durch alle Altersstufen in den Informationstag eingebunden gewesen seien. „Man spürt das gute Miteinander, das ist eine tolle Schulgemeinschaft.“ Kinder lernten am besten in einem Umfeld, in dem sie sich wohlfühlten, sagt sie. Überrascht hat die Neunjährige die Erkenntnis, dass es auch an dem Gymnasium ein Ganztagsangebot mit Hausaufgabenbetreuung gibt und sie, wenn sie dann um 15.30 Uhr nach Hause geht, keine Aufgaben mehr zu erledigen hat.

Die Leibnizschule bleibt im Rennen bei der Schulwahl: Mila und ihre Mutter Shakiba Eisenblätter wollen sich in den nächsten Wochen aber auch noch andere Schulen angucken. © Quelle: Saskia Döhner

Mila wird sich noch andere Schulen angucken – zum Beispiel Ende dieser Woche die Integrierte Gesamtschule (IGS) Bothfeld. Dort ist sie auch zum Schnupperunterricht angemeldet, genauso wie an der Käthe-Kollwitz-Schule. Die Leibnizschule bleibt auf alle Fälle im Rennen. Die Entscheidung, welche Schule es am Ende werden soll, ist noch längst nicht gefällt. Die Eltern wollen Mila bei der Entscheidungsfindung begleiten, am wichtigsten sei das Bauchgefühl ihrer Tochter, sagt Shakiba Eisenblätter. Und natürlich auch der Rat der Klassenlehrerin, die Mila seit Jahren kenne und schon viele Kinder unterrichtet habe, die dann an andere Schulen „weitergezogen“ seien. Mila und ihre Eltern sind optimistisch und getragen „von der Zuversicht, dass am Ende das Richtige schon kommt“, wie ihre Mutter sagt.