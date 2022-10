Willkommen in der neuen Schule: An der IGS Stöcken ist dieses Mal die Eingewöhnungsphase für die Fünftklässler besonders lang gewesen. Jahrgangsleiterin Birgitt Klemp-Raske findet, das habe sich bewährt.

Wer in diesem Schuljahr in die 5. Klasse gewechselt ist, hat zwei Jahre Corona hinter sich. Trotzdem sagen Lehrkräfte weiterführender Schulen, dass den Schülerinnen und Schülern der Wechsel besser gelingt als in den Vorjahren. Das liegt vor auch an der Rückkehr von mehr Normalität im Schulalltag.

