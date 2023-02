﻿Was sagt ein Zeugnis wirklich über ein Kind? Schulleiter verraten, was sie an den Bewertungen erkennen

Für Tausende Kinder in der Region Hannover steht in den nächsten Monaten die Suche nach der geeigneten weiterführenden Schule an. Zur Anmeldung im Mai müssen Eltern die Zeugnisse aus der 4. Klasse mitbringen. Wir haben Schulleiterinnen und Schulleiter gefragt, was sie darin erkennen können.

Hannover. Wenn Rektoren weiterführender Schulen sich Zeugnisse von Kindern anschauen, die in diesem Jahr die Grundschule verlassen, dann achten sie nicht nur auf die Noten in Deutsch und Mathematik oder auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Manchmal findet sich ein wichtiger Hinweis auch unter der Rubrik „Bemerkungen“. Philipp Ruppert, der bis Ende des ersten Halbjahres Leiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Stöcken war, sagt, wenn er dort lese, dass ein Junge oder ein Mädchen etwas „mit Freude und Ausdauer“ betreibe, dann sei das ein Indiz für Durchhaltevermögen. Da sei es auch egal, ob das Kind mit Freude und Ausdauer singe oder Fußball spiele. Diese Beschreibung sage etwas Grundsätzliches über den Charakter des Schülers aus. Im Abgangszeugnis der Grundschule dürfen übrigens keine negativen Bemerkungen enthalten sein.

Manchmal steckt das Interessanteste in den Fußnoten

Ruppert interessiert sich neben dem Geburtsort des Schülers („Müssen wir da extra Sprachförderung anbieten?“) auch für die Zahl der im Zeugnis aufgelisteten Fehltage. Eine größere zweistelligen Zahl, darunter vielleicht auch noch viele unentschuldigt, könne ein Hinweis sein, dass das Kind einen „besonderen Unterstützungsbedarf bei der Erfüllung seiner Schulpflicht“ habe. Als IGS-Leiter lege er mehr Augenmerk auf das Sozialverhalten als auf das Arbeitsverhalten. An einem Gymnasium sei das vermutlich wichtiger, weil die Schüler von sich aus fleißig sein und Hausaufgaben alleine erledigen müssten. An einer Gesamtschule sei auch das soziale Miteinander sehr wichtig. Bernd Kühling vom Kurt-Schwitters-Gymnasium sagt, die Kopfnote im Arbeitsverhalten sage etwas über die Lernbereitschaft aus. Aber auch die Sozialnote sei ein bedeutender Indikator.

Die Kopfnote im Arbeitsverhalten beschreibt die Lernbereitschaft eines Kindes: Bernd Kühling, der Leiter des Kurt-Schwitters-Gymnasiums. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Zeugnis biete nur die Möglichkeit einer eher groben Einschätzung, so Ruppert, persönliche Gespräche mit dem Kind, seinen Eltern, aber auch mit Lehrkräften der abgebenden Grundschule brächten tiefergehende Erkenntnisse.

Eltern sollten nichts verschweigen

Offenheit sei immer besser, sagen die Schulleiter von Gesamtschulen und Gymnasien, als bestimmte Sachen, etwa eine Lese-Rechtschreibschwäche oder eine Dyskalkulie, bewusst zu verschweigen. „Wir nehmen alle Kinder auf“, sagt Ruppert. Aber je mehr man über ein Kind wisse, desto besser könne die neue Schule den Einstieg gestalten. Information verhindere nie die Aufnahme eines Kindes, sagt auch Kühling.

Zeugnis: Was sagen eigentlich Ziffernoten über einen Schüler aus? © Quelle: Maria Berentzen/dpa

Christian Zachlod, Koordinator für die 5. und 6. Klassen an der Schillerschule, plädiert für offene Worte: Eltern sollten ehrlich sein, sich selbst gegenüber, aber auch gegenüber der neuen Schule. „Es geht nie gegen das Kind, es geht immer um bessere Einstiegsbedingungen.“ Kinder würden nicht abgestempelt, sondern könnten von den Klassenlehrkräften und anderen Pädagogen besser unterstützt werden. Wenn man wüsste, dass ein Schüler etwa ein „Überflieger“ in Deutsch sein, dann könnten Lehrer ihm von Anfang an Zusatzmaterial anbieten anstatt ihn mit dem üblichen Lehrstoff zu langweilen.

„Wir sprechen viel“, sagt Beate Günther, Direktorin der Schillerschule, „mit dem Kind, den Eltern, den Grundschullehrkräften“. Dies sei mit die wichtigste Voraussetzung, dass sich Fünftklässler später an der neuen Schule wohlfühlen. Wenn man schon wüsste, dass ein Kind Schach spiele, könne es an der Schach-Arbeitsgemeinschaft der Schillerschule teilnehmen. Wer ein guter Sportler oder ein musisches Talent sei, könne auch entsprechend gefördert werden: „Es geht immer darum, Teil der Gemeinschaft zu werden.“

„Grundschullehrkräfte können Kinder gut einschätzen“

Die Klassenlehrer der Fünftklässler treffen sich nach einem halben Jahr mit den ehemaligen Grundschullehrkräften der umliegenden Grundschulen, berichtet Zachlod, und es sei immer wieder erstaunlich, wie sehr sich die Einschätzungen der Grundschullehrerinnen im Verlauf der Zeit bewahrheiteten.

Lernentwicklungsberichte sind ausführlicher als Ziffernoten: Am meisten erfahre man aber aus persönlichen Gesprächen mit Kind, Eltern und vorherigen Lehrkräften, sagen die Leiter weiterführender Schulen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Verbindliche Laufbahnempfehlungen gibt es nicht mehr, aber in den Beratungsgesprächen teilen Grundschullehrkräfte Eltern mit, welche Schulform sie empfehlen würden. Dennoch zählt der freie Elternwille. Eltern können ihre Kinder, ungeachtet der Noten, dort anmelden, wo sie wollen. Die weiterführenden Schulen führen aber eingehende Beratungsgespräche. „Mal richten sich die Familien danach, mal auch nicht“, weiß Kühling.

Wenn sich Eltern in der Frage der Schulform beratungsresistent zeigten, dann sei das eben so, sagen die Schulleiter. Sie raten aber ausdrücklich, Kinder nur auf dem Leistungsniveau anzumelden, auf dem es auch mithalten könne. Alles andere führe schnell zu Frust, wer immer gegen das Sitzenbleiben ankämpfe, verliere die Lust am Lernen, so die übereinstimmende Meinung der Gymnasialleiter.

„Eltern sollten Kind nicht überfordern“

Die Faustregel besagt, dass ein Viertklässler in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht eine 2 haben sollte, wenn er auf einem Gymnasium mithalten will, dabei wird auf die Deutschnote offenbar mehr Wert gelegt als beispielsweise auf Sachunterricht. Wenn ein Kind eine 4 in Deutsch und eine 4 in Mathematik auf seinem Zeugnis habe, dann sei das erstmal eine Aussage, sagt Christian Zachold. Vermutlich wäre ein solcher Schüler auf einem Gymnasium nicht gut aufgehoben, besser sei es nach zwei Jahre an einer Realschule mit einem guten Zeugnis aufs Gymnasium zu wechseln, als dort erstmal nur schlechte Lernerlebnisse zu haben: „Wir haben ein durchlässiges System.“ Kühling drückt es so aus: „Den größten Fehler, den Eltern machen können, ist, ein Kind zu überfordern.“