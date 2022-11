Staffelstab weitergegeben: Thomas Przybyla (61, r.) geht zum 1. Dezember in den Ruhestand, Michael Schuol wird neuer Leiter der Bundespolizeidirektion Hannover.

Die rund 3000 Mitarbeitenden der Bundespolizeidirektion Hannover bekommen einen neuen Chef. Am Freitag verabschiedete sich der aktuelle Leiter Thomas Przybyla (61) in den Ruhestand, vor 42 Jahren fing er noch beim Bundesgrenzschutz an. Ab nächster Woche übernimmt Michael Schuol.

