﻿Schwan aus Linden eingeschläfert: Wer renkte dem Tier beide Schultergelenke aus?

Hannover. Wer kugelt einem Schwan beide Schultergelenke aus? Am Stichkanal Linden, nahe der Hafenschleuse, wurde ein Schwanenvater mit zwei verletzten Flügeln aufgefunden. Das Tier, das zuvor schon einmal in der Tierärztlichen Hochschule behandelt worden war, musste eingeschläfert werden. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits vor einigen Wochen hat sich das Schwanenpaar sein Nest am Stichkanal gebaut und zog dort seither seinen Nachwuchs auf. Kein sehr geeigneter Ort für ein ruhiges Nest, meint Tierarzt Marko Legler von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Immer wieder würden Transportschiffe dort den Kanal passieren. Badegäste würden regelmäßig (und illegalerweise) am Kanal ins Wasser springen.

Da war die Familie noch vollständig: Die Schwäne am Stichkanal Linden. © Quelle: Sabine Keuneke

Vor etwa vier Wochen fand die ehrenamtliche Tierinspektorin des sogenannten Schwanenschutzkomitees Hannover, Sabine Keuneke, den Schwanenvater dann mit hängendem Flügel und brachte ihn in die Tierärztliche Hochschule am Bünteweg zu Marko Legler. Dieser stellte fest, dass der Oberarmknochen des Tiers gebrochen war. Dies sei eine sehr ungewöhnliche Stelle für einen Bruch, sagt der Tierarzt. „Normalerweise würden wir den Vogel mit einer solchen Verletzung einschläfern, aber wir wollten ihm noch die Chance geben, seinen Nachwuchs aufzuziehen.“ Die Ärzte nagelten dem Schwan den Knochen fest und entließen ihn wieder zu seiner Familie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Dann der Schock: Kurze Zeit später fand Keuneke den Schwanenvater erneut verletzt auf – diesmal hingen ihm beide Flügel vom Körper. Nach mehreren Einfangversuchen gelang es Keuneke, den Schwan erneut in die Vogelabteilung der Tierärztlichen Hochschule zu bringen. Diesmal waren beide Schultergelenke ausgekugelt. In diesem Fall sei nichts mehr für das Tier zu tun gewesen. Der Schwanenvater musste eingeschläfert werden.

„Ich kann mir nicht erklären, wie der Schwan auf natürliche Weise zu solchen Verletzungen gelangt sein könnte“, sagt Tierarzt Marko Legler. Ob die Verletzungen möglicherweise mit den Badegästen am Stichkanal zusammenhängen oder es jemand auf die Schwanenfamilie abgesehen hat, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Es sei aber durchaus möglich, dass einer der Badenden zu nah an das Schwanennest geriet und es so zu einer Auseinandersetzung kam.

Sabine Keuneke hat nun Flyer rund um den Kanal ausgehängt, um Zeugen zu finden, die etwas zur Ursache der Verletzungen sagen können. Außerdem will sie sich weiter um die Schwanenmutter und ihre Jungen kümmern.

HAZ