﻿Engstelle am Schwarzen Bären: Bezirksrat will mehr Platz für Radfahrer schaffen

Hannover. Seit vielen Jahren gehören die Rad- und Fußgängerwege an der Benno-Ohnesorg-Brücke zu den am meisten frequentierten im gesamten Stadtgebiet. Für viele Anwohner in Linden ist der Schwarze Bär die schnellste Radverbindung zur Innenstadt. Regelmäßig kommt es allerdings vor der Brücke zu gefährlichen Situationen. Denn rund 40 Meter vor der Brücke endet der Radweg im Nichts. Ab da müssen sich Radfahrer seit knapp zehn Jahren den engen Bürgersteig teilen, nicht nur mit Fußgängern, sondern auch mit der Außengastronomie. Das will der Bezirksrat Linden-Limmer jetzt ändern. Radfahrenden soll die Überfahrt zur Innenstadt bald einfacher gelingen.

Seit zehn Jahren Probleme

Die Ursache für die unbefriedigende Situation war der Neubau des Hochbahnsteigs am Schwarzen Bären, den die Stadtbahnlinien 7, 9 und 17 nutzen. Bei der Planung des knapp vier Millionen Euro teuren Projekts verzichteten die Planer im Jahre 2013 auf separate Fahrradwege. Schon damals stand der Kompromiss, den die Verantwortlichen bei dem Bau des barrierefreien Stadtzugangs in Kauf nahmen, in der Kritik. Auch eine Dekade später sorgt die Situation noch für Diskussionen.

Ursache der Probleme: Der Bau des Hochbahnsteigs verschlechterte die Situation für Fußgänger und Radfahrer am Schwarzen Bären. © Quelle: Nigel Treblin

Vier Ideen

Der Bezirksrat Linden-Limmer nahm sich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ein weiteres Mal des Themas an. Ein interfraktioneller Antrag verfolgt das Ziel, die Situation für Radfahrer und Fußgänger nachhaltig zu verbessern. Die Antragsteller argumentieren, dass die „Engstelle am Schwarzen Bären seit Jahren ein Gefahrenpunkt“ sei. Der Antrag wurde ohne Gegenstimmen angenommen. Das Gremium fordert die Stadtverwaltung dazu auf, vier konkrete Maßnahmen zu unternehmen, um die Radverbindung zwischen Linden und der Innenstadt sicherer zu gestalten.

Maßnahme 1: Überfahrbarer Radschutzstreifen auf der Straße

Die erste Forderung betrifft auch die Autofahrer, die die Fahrbahn am Schwarzen Bären nutzen: Die Fraktionen verlangen nämlich, dass eine gestrichelte Linie auf der Fahrbahn einen überfahrbaren Radschutzstreifen markieren soll, der nach der Fußgängerampel auf Höhe des Rewe-Supermarkts beginnt und kurz vor der Benno-Ohnesorg-Brücke wieder auf den separaten Fußgänger- und Radweg führt. Damit soll die Engstelle auf Höhe der Außengastronomie am Schwarzen Bären umfahren werden können.

Klare Ideen für die Engstelle am Schwarzen Bären: Radfahrer könnten dort bald auch die Straße befahren. © Quelle: Christian Behrens

Maßnahme 2: Mehr Freiheiten für die Radfahrer

Bisher waren die Radfahrer am Schwarzen Bär in Richtung Innenstadt dazu verpflichtet, den Gehweg zu benutzen. Sobald sie die Fahrbahn für den Weg in die Innenstadt nutzen können, soll diese Regelung fallen. Ein Straßenschild mit der Aufschrift „Radfahrende frei“ gibt den Fahrradfahrern mehr Freiraum.

Maßnahme 3: Verschiebung der Ladezone für die anliegenden Geschäfte

Eine dritte Maßnahme betrifft den Lieferverkehr. Die Ladezone für anliegende Geschäfte verschiebt sich weiter in Richtung Osten. Zudem fordern die Fraktionen, dass der Lieferverkehr zum Be- und Entladen zukünftig den Gehweg nutzt.

Platz schaffen für Radfahrer: Welche Auswirkungen hat der Beschluss des Bezirksrat Linden-Limmer für den Autoverkehr? © Quelle: Kateryna Kostyrko

Maßnahme 4: Kontrolle der Außengastronomie

Einen großen Einfluss auf die komplizierte Situation vor der Benno-Ohnesorg-Brücke hat dort auch die Außengastronomie. Schon jetzt bestehen für sie Verbote bei der Aufstellung ihrer Plätze. Diese Verbote sollen in Zukunft konsequenter kontrolliert und Verstöße geahndet werden.

Ob und inwieweit die geforderten Maßnahmen umgesetzt werden, liegt nun bei der Stadtverwaltung.

